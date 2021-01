Stacey Solomon va de l’avant avec ses projets de mariage.

L’animateur de Loose Women, 31 ans, est fiancé à la star de la télé Joe Swash, 38 ans, après lui avoir posé la question lors d’une promenade dans les bois la veille de Noël.

Et au cours du week-end, Stacey a semblé révéler qu’elle et Joe ne prévoyaient pas un long engagement et qu’ils avaient l’intention de devenir M. et Mme cette année.

L’ancienne sensation de X Factor a laissé entendre que ses noces avec Joe – qui seront sûrement une affaire de stars – vont être datées en 2021 alors qu’elle a donné aux fans un aperçu de son album qu’elle prépare pour planifier son grand jour.

L’artisan avide Stacey lui a dédié une page entière et l’histoire d’amour de Joe – sur laquelle elle a créé une chronologie à l’aide de quelques autocollants réalisés par sa sœur.







(Image: Instagram)



Elle a collé les mots collants qui dataient des étapes spéciales de sa relation avec Joe.

Inclus dans la liste était quand ils sont tombés amoureux (2015), quand ils ont acheté leur première maison ensemble (2018), suivi de quand ils ont accueilli leur fils, Rex, (2019) et l’année où ils se sont fiancés (2020).

Partageant qu’elle envisage de devenir Mme Swash plus tard cette année, à côté de l’étiquette qui disait « Nous nous marions », Stacey a écrit 2021.

La beauté avertie des médias sociaux a fièrement affiché sa bague de fiançailles scintillante en ligne après que Joe se soit plié le genou.

Prouvant que Joe est un homme romantique et attentionné, Stacey a récemment partagé sur la signification particulière du cierge magique.







(Image: Instagram)







(Image: staceysolomon / Instagram)



Stacey a expliqué que Joe avait opté pour deux opales australiennes pour composer sa bague de fiançailles et que les deux étaient incroyablement spéciales pour Stacey; Les opales sont sa pierre de naissance et l’Australie est l’endroit où le couple est tombé amoureux l’un de l’autre.

Prenant ses histoires pour partager une galerie de clichés du magnifique bijou, elle a écrit: « Je devais juste dire merci. Merci pour vos messages et les mots les plus doux jamais … Je n’arrive toujours pas à y croire.







(Image: Instagram)



«Parfois, je l’enlève juste pour regarder à l’intérieur. Parce qu’à l’intérieur, il y a deux opales australiennes.

« L’opale est ma pierre de naissance et l’Australie est l’endroit où nous sommes tombés amoureux. Cela me donne la chair de poule à chaque fois que je les regarde. »

L’histoire d’amour de Stacey et Joe a été épique.







(Image: Instagram)



Cinq merveilleuses années se sont écoulées avant que Joe ne pose la question avant Noël 2020.

Stacey et Joe partagent le bébé Rex ensemble.

Le magnifique chanteur a également des fils Leighton et Zachary issus de relations précédentes et Joe a un fils Harry d’une précédente romance.

