Stacey Solomon a partagé sa «tristesse» après que ses deux fils aînés aient demandé à rester plus longtemps chez leur père.

Les fils du gagnant de I’m A Celeb, Zachary, 12 ans, et Leighton, huit ans, vivent généralement avec leur mère et son fiancé Joe Swash, et le fils Rex, âgé d’un an.

Mais ils visitent régulièrement les maisons de leur père pour le week-end, ce que Stacey encourage.

Maintenant, dit-elle, avec les garçons scolarisés à la maison, ils ont demandé à rester plus longtemps.

Elle a expliqué à ses 4 millions d’abonnés sur Instagram: «Les gros cornichons me manquent vraiment aujourd’hui.

« Ils voulaient rester plus longtemps chez leur père et parce qu’ils font l’école à la maison, ils le peuvent. »







(Image: staceysolomon / Instagram)



«Je suis triste quand ils ne veulent pas rentrer à la maison, mais je sais à quel point cela rendra leur père heureux et je ne veux jamais les empêcher de créer des souvenirs avec leur famille.

Mais même si ses garçons lui manquent, Stacey sait qu’ils sont heureux.

Elle a ajouté: « Oh mon Dieu, ils me manquent. C’est beau pendant quelques jours, moins de désordre, moins de bruit, mais la maison semble tellement vide et Rex les cherche partout. »







(Image: Instagram)



La panéliste de Loose Women, 31 ans, a déclaré cette semaine qu’elle était « gênée » lorsqu’elle est tombée enceinte de son fils Zachary alors qu’elle n’avait que 17 ans.

S’exprimant lors de l’épisode de lundi de l’émission ITV, Stacey a déclaré: « Je me souviens d’avoir tellement honte, je sais que cela semble horrible mais tout au long de ma vie, j’ai juste ressenti de la honte. »

Elle a ajouté: « Je ressemblais aussi à un bébé, j’avais environ six ans. »







(Image: staceysolomon / Instagram)



«C’est peut-être un traumatisme que je n’ai tout simplement pas abordé,» continua Stacey.

Stacey a accueilli son premier fils avec sa chérie d’enfance Dean Cox.

Quatre ans plus tard, Stacey a accueilli Leighton avec son ex-fiancé Aaron Barnham.