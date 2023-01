Stacey Solomon est tombée enceinte alors que bébé Rose avait un peu plus de six mois alors qu’elle révèle qu’elle doit accoucher le mois prochain

STACEY Solomon a révélé que sa petite fille Rose n’avait que six mois lorsqu’elle est tombée à nouveau enceinte du numéro cinq.

La star de Loose Women, 33 ans, a confirmé cette semaine qu’elle attendait un autre “petit cornichon” avec son mari Joe Swash.

INSTAGRAM

La fille de Stacey Solomon, Rose, avait six mois lorsqu’elle est tombée enceinte à nouveau[/caption] INSTAGRAM

La star doit accueillir son cinquième enfant le mois prochain[/caption]

Et vendredi soir, Stacey a admis qu’elle avait déjà huit mois et qu’elle devait accoucher le mois prochain.

Cela signifie que la petite Rose, la plus jeune de ses enfants, avait un peu plus de six mois lorsqu’elle est tombée enceinte.

Rose – la fille unique de Stacey – est née en octobre 2021.

Dans une publication Instagram, la star a montré sa bosse de bébé en fleurs dans une série de photographies.

Stacey a écrit à côté des magnifiques clichés: « Bientôt disponible… Bien plus tôt qu’on ne le pensait .

“Quand nous avons découvert que nous voulions toujours avoir ces premiers mois, vous voudriez généralement vous ajuster et vous exciter et en profiter pour nous-mêmes, mais cela ne nous a pas laissé très longtemps.

“Donc, cette fois le mois prochain, nous nous préparerons à dire bonjour à un tout nouveau cornichon Si reconnaissant.”

Stacey a depuis partagé une vidéo de la petite Rose jouant sur une petite coiffeuse qu’elle lui a faite comme cadeau de Noël.

“Rose et sa station de maquillage font fondre tout mon cœur.

“Elle aime tellement ça. Je n’ai jamais autant aimé la regarder jouer avec quelque chose.

“Savoir que je l’ai fait rend mon ventre flou.”

Le “nouveau cornichon” de Stacey et son mari Joe seront leur troisième enfant ensemble. En plus de Rose, ils sont parents d’un fils de trois ans, Rex.

Stacey est également maman de Zachary, 14 ans, et de Leighton, 10 ans, issus de relations antérieures. Joe, quant à lui, a un fils adolescent appelé Harry.

Le couple s’est marié dans le jardin de leur maison – Pickle Cottage – en juillet, ce qui signifie que Stacey était déjà enceinte quand ils ont dit «oui».

Stacey a insisté sur le fait que la nouvelle de leur bébé était une grande surprise, cependant, en plaisantant avec les fans: « Pour ceux qui disent que vous saviez quand nous nous sommes mariés – eh bien, vous auriez pu nous faire savoir Poirot »

Instagram

La grossesse de Stacey a été une « surprise » pour elle et son mari Joe[/caption] Chelsea Blanc

La star était enceinte sans le vouloir lorsqu’ils se sont mariés en juillet[/caption]