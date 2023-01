Stacey Solomon, enceinte, révèle qu’elle va accoucher le mois prochain alors qu’elle montre une énorme bosse

STACEY Solomon a révélé qu’elle devait accoucher le mois prochain, ce qui signifie qu’elle est déjà enceinte de huit mois.

Stacey, 33 ans, et Joe, 40 ans, ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble plus tôt cette semaine – et ont admis plus tard qu’elle l’avait découvert alors qu’elle était loin.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Stacey Solomon (@staceysolomon)

Alors qu’elle montrait sa bosse pour la première fois, Stacey a dit à ses fans ce soir : « Bientôt… Bien plus tôt qu’on ne le pensait

“Quand nous avons découvert que nous voulions toujours avoir ces premiers mois, vous voudriez généralement vous ajuster et vous exciter et en profiter pour nous-mêmes, mais cela ne nous a pas laissé très longtemps.

“Donc, cette fois le mois prochain, nous nous préparerons à dire bonjour à un tout nouveau cornichon Si reconnaissant

“Pendant que nous avions du temps libre, nous avons pensé qu’il valait mieux prendre quelques souvenirs avant qu’il ne soit trop tard.”

Joe et Stacey – qui partagent déjà Rex, trois ans, et Rose, un – se sont rendus sur leur Instagram pour révéler leurs heureuses nouvelles de bébé il y a quelques jours à peine.

Dans une nouvelle vidéo ce soir, la star – qui en est à sa troisième avec Joe Swash – a déclaré aux fans: « Nous avons en fait découvert bien plus tard que d’habitude, donc nous sommes bien plus avancés que lorsque vous le diriez habituellement aux gens.

“Alors j’étais vraiment, vraiment nerveux et c’était une vraie surprise, mais nous sommes très reconnaissants.”

Les fans sont convaincus depuis un moment que Stacey attendait un bébé, après avoir caché son ventre sous de gros pulls d’hiver.

Certains pensent aussi avoir repéré un “indice” auquel elle s’attendait lorsqu’ils se sont mariés en juillet.

Le couple s’est marié à leur domicile, Pickle Cottage, et certains adeptes sont convaincus que Stacey avait une petite bosse sous sa robe de mariée.

La nouvelle excitante du bébé rend les Solomon-Swashes à croissance rapide encore plus grands, avec sept membres de la famille.

Stacey a déjà un fils Rex, trois ans, et une fille Rose, un, avec Joe, qui a lui-même un fils adolescent appelé Harry.

La star de la télévision et d’Instagram a également deux enfants plus âgés issus de relations antérieures.

Zachary, 14 ans, est le premier fils de Stacey issu de sa relation avec Dean Cox, et elle l’a eu à l’âge de 17 ans.

Cependant, ils s’étaient séparés au moment de la naissance du bébé.

Elle a également Leighton, 10 ans, dont le père est Aaron Barham, dont elle s’est séparée en 2014, mais le jeune est connu pour utiliser son nom.