Stacey Solomon, enceinte, pose juste dans une robe de chambre alors qu’elle montre une énorme bosse de bébé après une douche de fin de soirée

STACEY Solomon avait l’air radieuse alors qu’elle posait juste une robe alors qu’elle se préparait à la naissance de son cinquième enfant.

La star de Loose Woman, 33 ans, a montré son énorme ventre arrondi après une douche en fin de soirée.

Instagram

Stacey Solomon a dévoilé sa bosse nue sur Instagram[/caption]

Stacey était magnifique dans une robe beige avec son ventre en pleine croissance.

L’influenceuse a profité au maximum de sa bosse de grossesse avant sa date d’accouchement imminente avec ce cliché glamour.

L’ancienne star de X Factor portait ses cheveux mouillés en vagues douces qui tombaient sur ses épaules.

Stacey a légendé la photo sur ses Instastories: “Bonne nuit de ma part et bosse.”

Stacey, qui a récemment annoncé qu’elle était enceinte de son cinquième enfant, est revenue sur ses réseaux sociaux hier après avoir “été un peu silencieuse”.

Elle a parlé aux fans en expliquant à quel point la plus jeune Rose avait été malade.

Stacey a déclaré : « J’ai été silencieuse parce que les dents de Rose lui font vraiment du chagrin !

«Mais elle semble être sur le chemin du retour par l’autre bout.

“Elle fait une sieste, Joe va faire courir les garçons et je vais essayer de faire quelques trucs aujourd’hui.”

« Mais pas de pression, voyez comment je vais.

“J’espère que vous allez bien.”

Plus tard dans la journée, Stacey s’est capturée en train de savourer une infusion après avoir réparé son rail panoramique dans la cuisine de sa superbe maison Pickle Cottage de 1,2 million de livres sterling.

Pourtant, à la fin de la journée, une vague de fatigue a frappé la star de X Factor – qui doit accoucher ce mois-ci.

Son partenaire et bébé-papa Joe Swash, 40 ans, l’a capturée à plat sur le canapé, avec ses deux plus jeunes enfants Rex et Rose blottis contre son énorme bosse de bébé.

Stacey a été vue en train de faire un énorme sourire à la caméra malgré son état de sommeil.

Elle a écrit en légende : « J’espère que vous avez passé une belle journée.

“Je croise les doigts, Rose passe une bonne nuit de sommeil ce soir.

“Beaucoup d’amour de nous tous.”