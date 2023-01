Stacey Solomon, enceinte, montre sa bosse de bébé dans un haut moulant et des leggings après un indice de travail

ENCEINTE Stacey Solomon a montré sa bosse de bébé aujourd’hui dans un col roulé noir serré et des leggings.

La future maman de cinq enfants rayonnait d’une oreille à l’autre alors qu’elle prenait un selfie de profil à l’intérieur de sa maison Pickle Cottage.

Instagram

Glowing Stacey, 33 ans, était de bonne humeur après avoir réussi à ramener ses enfants à l’école après les vacances de Noël, et elle a profité d’une sieste imprévue.

Elle a écrit sur Instagram: “J’ai peut-être ou non rejoint Rose lors de sa sieste matinale! Ensuite, j’ai passé le reste des quelques heures avant qu’ils ne reviennent dans l’utilitaire, puis ils ont fait un ragoût avec tout ce qu’il nous restait dans le réfrigérateur avant qu’il ne s’éteigne.

Le mois dernier, Stacey a révélé qu’elle était enceinte de huit mois de son troisième bébé avec son mari, Joe Swash, 40 ans.

En préparation de son travail, Stacey prépare ses articles essentiels et les attend dans un panier.

Apparemment favorable à un accouchement à domicile, Stacey a déclaré dans un court clip: “Même si je vais à l’hôpital, je peux le doubler comme un sac d’hôpital et l’emporter avec moi, alors oui, je vais le faire aujourd’hui.”

Avant cela, Stacey a semblé laisser tomber un indice majeur sur le sexe du bébé.

Elle a dit à sa légion de fans des médias sociaux qu’elle et Joe ne pouvaient pas décider quelles lèvres, les siennes ou les siennes, avaient leur enfant à naître.

Mais la personnalité médiatique a semblé qualifier le bébé de “il” dans la vidéo, bien qu’elle n’ait pas encore révélé le sexe.

La star de Loose Women, Stacey, a expliqué à la caméra: “Joe et moi sommes assis ici en train d’avoir une discussion approfondie sur les lèvres du bébé.

“Hier, nous sommes allés voir bébé pour l’échographie et la femme échographiste était si incroyable qu’elle a réussi à obtenir l’image la plus étonnante de sa bouche et de son nez.

“Et Joe pense que ça a sa bouche et je pense qu’il a ma bouche. Il a mes lèvres.

Stacey a poursuivi: “Je vais vous montrer la photo dans une seconde, mais vous pensez qu’il a la bouche de qui?”

staceysolomon/Instagram

Stacey et Joe ont donné un indice majeur sur le sexe de leur troisième bébé ensemble[/caption]