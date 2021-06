ENCEINTE Stacey Solomon a révélé que cela avait été la « semaine la plus longue et la plus émouvante » après l’accident de son fils Rex.

La température de l’enfant de deux ans a « monté en flèche » la nuit dernière à la suite d’une opération à la lèvre.

Stacey Solomon a de nouveau posté une photo d'elle à l'hôpital hier soir

La star de Loose Women, 31 ans, a admis qu’elle était « sur le long terme » après son arrivée à l’hôpital pour la troisième fois cette semaine.

Épuisée, Stacey a posté une photo d’elle allongée sur un lit d’hôpital portant un masque à 22h50 en écrivant : « Oh les gars…

«Nous sommes de retour au triage parce que la température de Rex a grimpé en flèche ce soir.

«Ils sont sûrs que tout va bien, mais parce qu’il est petit et post-op, ils ne prendront aucun risque, alors il semble que nous sommes partis pour le long terme ce soir.

Mal Rex, deux ans, a subi une chute dans le jardin et a dû avoir des points de suture

«Ça a été la semaine la plus longue et la plus émouvante. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai encore un cil . «

La mère de trois enfants a précipité le Rex dans A&E dimanche après un accident de «cauchemar».

Ils sont tous deux restés à l’hôpital pendant la nuit et ont subi des points de suture mardi – mais elle a révélé que leur épreuve n’était toujours pas terminée.

S’exprimant plus tôt cette semaine, Stacey a révélé que Rex, son plus jeune fils, avait subi une mauvaise chute dans le jardin le week-end et avait besoin de points de suture.

Stacey a déclaré lundi à ses abonnés que son fils Rex devait aller à l'hôpital





Elle a dit aux fans que l’épreuve avait laissé son fiancé Joe Swash en larmes et qu’il avait dû quitter la chambre d’hôpital.

Elle a déclaré à ses abonnés: «Nous avons fait un cauchemar hier. Rex est tombé dans le jardin et on s’est dit : ‘Lève-toi.’ Ensuite, nous avons regardé et ce n’était pas une situation « vous obtenez ».

« Il s’est blessé à la lèvre, alors nous l’avons emmené chez A&E et il lui a mis de petites bandes papillon. »