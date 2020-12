Stacey Solomon ne s’attendait jamais à ce qu’elle se fiancera la veille de Noël – et elle a admis que sa garde-robe reflétait cela.

Les rêves de la star de Loose Women sont devenus réalité lorsque son petit ami de longue date, Joe Swash, a finalement posé la question lors d’une promenade romantique dans la forêt près de la belle maison des tourtereaux.

La star de télé-réalité de 31 ans l’a emmenée Instagram compte pour annoncer l’heureuse nouvelle la veille de Noël.

Elle a partagé une photo de sa bague de fiançailles en diamant alors qu’elle reposait la tête en arrière sur un arrangement floral avec un immense sourire sur son visage.

Stacey a écrit: « Pour la lune et le dos bub. Je n’ai pas de mots. »







Il est clair que la fière maman de trois enfants a été submergée de surprise car elle n’a même pas eu la chance de s’habiller pour l’occasion.

La fille pétillante – qui est souvent décontractée et insouciante – a révélé qu’elle portait une tenue plutôt inhabituelle tandis que Joe, 38 ans, s’est mis à genoux pour demander sa main en mariage.

Stacey a déclaré à ses curieux abonnés Instagram: «Joyeux Noël. Pour quiconque se demande que je porte un pull Norm, des oreilles de renne et mes pantoufles.







«Je pensais juste que nous allions nous promener dans le parc.»

Sur ses histoires, elle a raconté que Joe avait proposé quand ils sont allés se promener dans les bois avec leur fils Rex, 19 mois, et les autres garçons de Stacey, Zach, 12 ans, et Leighton, 8 ans.

Stacey a expliqué qu’elle avait marché dans les bois depuis qu’elle et Joe avaient emménagé ensemble il y a deux ans, et a dit à quel point cette proposition réfléchie signifiait pour elle.







« C’est mon endroit heureux. Je me perds et j’en respire à chaque seconde parce que pour moi c’est justement ce qu’est la vie », a-t-elle jailli.

Elle a poursuivi: « Et Joe avec nos garçons, dans mon endroit préféré dans le monde. Il m’a demandé de l’épouser et après avoir pleuré pendant ce qui m’a semblé très long.







« J’ai dit oui. »

Stacey et Joe ont été réunis pour la première fois sur le tournage de I’m A Celebrity Ger Me Out … of Here! en 2010.

Joe a dit qu’il l’aimait tout de suite mais qu’elle était avec quelqu’un d’autre à l’époque.

Cinq ans plus tard, ils se sont finalement réunis après sa rupture avec Steve-O.