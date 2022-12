Stacey Solomon défendue par les fans après avoir fait honte à sa mère pour une photo de Noël avec des enfants

Les fans de STACEY Solomon ont furieusement défendu la star de Loose Women après qu’elle ait été honteuse en ligne.

La présentatrice, 34 ans, a partagé une magnifique photo de Noël avec elle et ses enfants sur Instagram.

Instagram

Stacey Solomon avec ses plus jeunes enfants Rex et Rose[/caption] Instagram

Stacey avec son mari Joe, Leighton, Zach et Rex lorsqu’elle était enceinte de Rose[/caption]

Mais il y avait des trolls qui en a profité pour envoyer des messages désagréables sur Stacey sans inclure ses autres enfants.

Au lieu de cela, la photo se concentrait sur Stacey et ses plus jeunes enfants, Rex et Rose, trois ans.

Cela signifiait que ses fils aînés Leighton et Zach avaient disparu, avec ses chiens Teddy et Peanut à la place.

Un troll a écrit : « Pourquoi exclure les autres garçons ? J’aurais dû le faire plus tôt.

Un fan de Stacey a répondu: “Bore off ffs.”

Un autre a déclaré: “Je ne peux pas croire que vous ayez laissé votre enfant préféré en dehors des photos.”

Dans les commentaires, quelqu’un a répondu: «D’accord, calmez-vous avec le contrôle.

« Stacey, comme nous tous, peut photographier qui elle veut quand elle veut et n’a de comptes à rendre à personne.

« Tout le monde n’est pas présent en même temps… même ainsi. Elle n’a pas besoin de justifier ses photos à qui que ce soit. Et vous non plus, pourquoi voudriez-vous l’interroger ? »

Un autre a fait remarquer: “Joe manque celui-ci!”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “C’est ce qu’elle a dit, trop d’entre eux pour entrer.”

Le fils aîné de Stacey, Zach, 14 ans, est né alors que Stacey n’avait que 17 ans, bien avant qu’elle ne devienne célèbre dans The X Factor.

Le père de Zach est son ex-petit ami, Dean Cox.

Son deuxième fils de 10 ans, Leighton, est né alors qu’elle était en couple avec son ex, Aaron Barnham.

Le père de Stacey et Leighton étaient fiancés, mais se sont séparés en 2014.

Après être tombée amoureuse de son mari Joe Swash, Stacey a donné naissance à Rex.

Stacey est également la belle-mère du fils de Joe, Harry, âgé de 13 ans.

Joe partage Harry avec son ex-fiancée Emma Sophocleous.