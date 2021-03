Stacey Solomon déclare que la proposition Woodland de Joe Swash était le meilleur jour de sa vie

Stacey Solomon a qualifié la proposition de Woodland de Joe Swash de «meilleure journée de tous les temps».

La star de Loose Women, âgée de 31 ans, qui est avec Joe depuis 2016, a réfléchi à la surprise d’être proposée à Noël.

La maman de trois enfants était ravie et complètement prise par surprise lorsque Joe s’est mis à genoux en décembre 2020.

Le couple a récemment confirmé qu’il se marierait cet été en juillet 2021 et que ses fils la donneraient.

Parlant de la proposition éclair et de l’excitation qu’elle a ressentie tout au long de la journée, Stacey s’est confiée à Alex Jones de The One Show sur ce qui s’était passé.

« C’était la meilleure journée de ma vie et je ne m’y attendais vraiment pas comme vous pouvez le voir parce que j’étais dans mes pantoufles et mon vilain pull de Noël », a-t-elle déclaré lors de l’émission de mardi.







«Cela m’a vraiment pris par surprise.

La star de la télévision a ajouté: « Je pense que la meilleure partie de tout cela était que les garçons étaient là et ils ont applaudi à un moment donné, je ne remarque qu’ils ont applaudi quand j’ai regardé la vidéo. C’était charmant. »

Pendant le spectacle, Stacey a également juré de ne jamais perdre sa bague de fiançailles.





Le souvenir de sa proposition dans l’émission d’aujourd’hui est venu peu de temps après que le couple a révélé qu’il avait confirmé la date de son mariage.

Au cours du week-end, Stacey a dévoilé un e-mail passionnant dans ses histoires à ses abonnés disant que cela l’avait même amenée aux larmes.

L’e-mail a été adressé à elle et à Joe et a confirmé qu’ils se marieraient en juillet 2021, à quelques pas de leurs fiançailles de Noël.







Son message disait: «Je viens de recevoir cet e-mail et je pleure un peu.

«Joe Defo a aussi les yeux larmoyants… ça semble réel maintenant.

En plus des nouvelles passionnantes du mariage, Stacey a même taquiné qu’elle voulait avoir plus d’enfants avec son fiancé dans les prochaines années.













Dans une récente interview avec le magazine Hello, Stacey a ajouté qu’ils étaient tous les deux ouverts à l’idée d’élargir encore plus leur couvée.

«Nous en parlons tout le temps», a déclaré la mère de trois enfants adorée à Hello! magazine.

«Il veut plus d’enfants, je veux des enfants, nous aimerions tous les deux un peu plus d’espace et un peu plus d’air frais.

