ENCEINTE Stacey Solomon était de retour à l’hôpital avec son fils Rex après que sa température ait « grimpé » à la suite d’une opération.

La star de Loose Women, 31 ans, a précipité la fillette de deux ans chez A&E dimanche après un accident de « cauchemar ».

Stacey Solomon a de nouveau posté une photo d'elle à l'hôpital ce soir

Ils sont tous deux restés à l’hôpital pendant la nuit et ont subi des points de suture mardi – mais elle a révélé que leur épreuve n’était toujours pas terminée.

La star a posté une photo d’elle allongée sur un lit d’hôpital portant un masque à 22h50 en écrivant : « Oh les gars…

«Nous sommes de retour au triage parce que la température de Rex a grimpé en flèche ce soir.

«Ils sont sûrs que tout va bien, mais parce qu’il est petit et post-op, ils ne prendront aucun risque, alors il semble que nous sommes partis pour le long terme ce soir.

«Ça a été la semaine la plus longue et la plus émouvante. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai encore un cil . «

Mal Rex, deux ans, a subi une chute dans le jardin et a dû avoir des points de suture

Stacey Solomon a déclaré lundi à ses abonnés que son fils Rex devait aller à l'hôpital

S’exprimant plus tôt cette semaine, Stacey a révélé que Rex, son plus jeune fils, avait subi une mauvaise chute dans le jardin le week-end et avait besoin de points de suture.

S’exprimant sur Instagram, elle a déclaré aux fans que l’épreuve avait laissé son fiancé Joe Swash en larmes et que l’acteur avait dû quitter la chambre d’hôpital.

Elle a déclaré à ses abonnés: «Nous avons fait un cauchemar hier. Rex est tombé dans le jardin et on s’est dit : ‘Lève-toi.’ Ensuite, nous avons regardé et ce n’était pas une situation « vous obtenez ».

« Il s’est fait mal à la lèvre, alors nous l’avons emmené chez A&E et il lui a mis de petites bandes papillon. »

Stacey a partagé une photo de son fils berçant Rex depuis son lit d'hôpital

Elle a ajouté : « J’y retourne aujourd’hui pour lui faire des points de suture appropriés, car c’est dans un endroit vraiment inconfortable.

«Mais il était si bon et il n’a pas fait de bruit. Il était juste comme: « Ouais, répare ça », au médecin. Mais il était si bon.

Stacey a ensuite tourné le téléphone vers le fiancé Joe Swash en disant: « Joe d’un autre côté… »

Joe a répondu en secouant la tête: « Honnêtement, quand les enfants sont blessés, je panique comme si personne ne l’était. »





Stacey a ajouté : « Il a dû quitter la pièce et il pleurait. Que ton âme soit bénie. Je m’occuperai plus de Joe aujourd’hui que de Rex – je t’aime.

La mère de trois enfants a fondu en larmes alors qu’elle berçait son fils de deux ans, Rex, de son lit d’hôpital plus tôt cette semaine.

Partageant une photo d’elle et de Rex se tenant la main – avec le tout-petit portant toujours son bracelet médical, Stacey a écrit : « J’ai récupéré mon cornichon.

« Je vous aime tous jusqu’à la lune et retour ». Elle a également ajouté une série d’émojis en pleurs.