Stacey Solomon braconnée pour une toute nouvelle émission par un énorme Hollywood A-lister

La star de HOLLYWOOD, Reese Witherspoon, aime clairement un personnage qui semble stupide – mais qui est en fait super intelligent.

Non seulement elle a joué Elle Woods dans Legally Blonde, mais elle a maintenant recruté Stacey Solomon pour animer sa nouvelle série de rénovation domiciliaire sur Channel 4.

Reese a débauché Stacey de la BBC[/caption]

Dans sans doute le couple le plus improbable du showbiz, l’actrice oscarisée a débauché l’ancienne chanteuse de X Factor de la BBC, maison de sa série Sort Your Life Out.

Maintenant, Stacey jouera dans Bricking It, réalisé par la société de production de Reese, Hello Sunshine, dans ce qui sera la première émission britannique de la société.

Un initié de la télévision a déclaré: “C’est une énorme nouvelle pour Stacey et une preuve de son statut grandissant dans le monde de la télévision.

“Être sur le radar de Reece est extrêmement impressionnant et sa société a insisté sur le fait qu’elle voulait que Stacey soit à l’avant-plan de la nouvelle émission.

“Cela pourrait conduire à des emplois encore plus importants de l’autre côté de l’étang si elle impressionne, alors Stacey est ravie d’être à bord.”

La série verra Stacey venir en aide aux propriétaires qui ont été abandonnés par de mauvais constructeurs, en leur montrant quelques astuces rentables afin de terminer le travail par eux-mêmes.

La star de Loose Women se salit également les mains en aidant à des tâches telles que la maçonnerie et le plâtrage, tout en offrant son inspiration en matière de design.

Parlant de sa nouvelle émission et de sa collaboration avec Reese, Stacey déclare : « Dès mon plus jeune âge, mon père m’a appris le bricolage et l’importance de réparer soi-même les choses là où on peut.

“Je trouve toujours si satisfaisant de construire ou de réparer autour de la maison et cela permet d’économiser beaucoup d’argent.

“Je suis plus que ravi de travailler avec Hello Sunshine de Reese Witherspoon sur leur tout premier projet au Royaume-Uni.

«Ils visent tous à autonomiser les femmes, et quoi de plus autonomisant qu’un outil électrique.

“C’est un rêve devenu réalité de partager mes astuces de bricolage avec tout le monde à la maison.”

La série Sort Your Life Out de Stacey, qui est actuellement diffusée le mercredi soir, a été un énorme succès auprès des téléspectateurs alors qu’elle aide les familles à désencombrer leurs maisons.

Stacey doit lutter pour garder sa propre maison bien rangée parmi toutes les offres d’emploi qu’elle reçoit par la poste.

Pour savoir comment faire partie de la série, rendez-vous sur : https://www.channel4.com/4viewers/

Le grand gars de Gemma laisse déchirer

APRÈS avoir passé la majeure partie de sa vie d’adulte à s’inquiéter de son poids, Gemma Collins a tourné son attention vers son fiancé Rami Hawash, qui, selon elle, a pris du poids.

Gemma Collins a tourné son attention vers le fiancé Rami Hawash, qui, selon elle, a pris du poids[/caption]

L’ancienne star de Towie admet que sa prise de poids est devenue évidente lorsque le patron de l’atelier automobile a eu du mal à enfiler un pantalon.

S’exprimant sur son podcast, le GC a révélé: “Il a dit qu’il avait pris un peu de poids.

“Il est passé d’un 32 à un 36.

“Son jean Levi a éclaté l’autre jour, et je me suis dit:” Oh non, chéri, tu dois réduire.

La favorite de la télé-réalité a récemment révélé qu’elle avait cassé des toilettes en s’asseyant dessus, puis s’était glissée dans la douche lors d’un incident bizarre au domicile des parents de Rami à Tel Aviv.

Le couple devrait investir dans un abonnement conjoint à une salle de sport.

Vick s’est ‘taille’

VICKY PATTISON avait l’habitude de ranger l’alcool pendant ses jours de fête sur Geordie Shore.

Mais elle était également partisane de boire des gallons d’eau avant les séances photo dans le but de donner à son ventre un aspect plat.

La star de télé-réalité explique : « Si j’avais un tournage – c’est horriblement toxique et problématique – je faisais quelque chose qui s’appelait l’épuisement de l’eau. Je buvais deux litres un jour, puis trois litres d’eau le lendemain, puis quatre litres, puis cinq – jusqu’à sept litres d’eau un jour.

«Donc, votre corps urine tout le temps pour se débarrasser de cette eau. Ensuite, vous commencez à le réduire jusqu’à un seul litre d’eau par jour.

« Et puis le dernier jour – le jour de votre tournage – vous ne faites que siroter. Donc tu as un ventre vraiment plat.

Vicky admet maintenant que son comportement à l’époque était “problématique”, ajoutant sur elle The Secret To . . . podcast, elle a été aspirée dans une « culture malsaine ».

Heureusement, maintenant, elle est dans un bien meilleur endroit.

Une foule d’indices pour Joel

En tant qu’animateur de The Masked Singer, Joel Dommett a un avantage sur les juges lorsqu’il s’agit de deviner les candidats mystères.

TVI

Joel Dommett a révélé son embarras d’être trop familier avec une star de Masked Singer – après avoir pensé à tort qu’elle était une amie[/caption]

Et ce week-end, cette place de choix porte ses fruits car il est révélé que l’un d’eux est son ami proche.

Joel a expliqué : « Vous pouvez les entendre respirer beaucoup.

« Parfois, ils parlent accidentellement. Par exemple, quand je les fais se tenir sur la bonne marque, ils diront : ‘Oh, où suis-je censé aller ?’ »

Au cours de The Masked Dancer de l’année dernière, cette connaissance d’initié a conduit Joel à croire que Scissors était un copain. Mais il a été révélé plus tard qu’il s’agissait de la chanteuse américaine Heather Morris.

Il a poursuivi: «Vous savez comment vous êtes juste plus familier avec quelqu’un que vous connaissez. . . ce langage corporel familier.

« J’étais tellement gêné, parce que j’avais été étrangement trop familier avec elle.

“Cette série est l’ami le plus proche que j’ai démasqué. C’est la façon dont ils ont interagi avec moi.