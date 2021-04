ELLE vaut 3 millions de livres sterling, mais Stacey Solomon est avisée lorsqu’il s’agit d’économiser des centimes – admettant qu’elle pince des shampooings et des revitalisants d’hôtel pour offrir à sa famille et ses amis.

DIY Queen Stacey prend les minuscules bouteilles de voyages avec sa famille, comme tout le monde.

8 Stacey prend les minuscules bouteilles de voyages avec sa famille pour les utiliser dans des craquelins de Noël Crédit: Instagram

Thrifty Stacey les utilise ensuite pour fabriquer ses propres craquelins et calendriers de l’Avent avec – à partir de septembre – et dit que cela lui permet d’économiser de l’argent à Noël.

«Je fais mes propres craquelins, parce que je pense vraiment que les craquelins achetés en magasin sont terribles», a avoué son habitude de pincer un sou dans son nouveau livre Tap To Tidy.

«Même lorsque vous dépensez 25 £ pour un paquet de craquelins chics – ce qui, je pense, est une blague absolue – tout ce que vous obtenez, c’est un crayon fleuri ou un jeu de bowling miniature que personne n’utilisera jamais.

«C’est un tas de détritus! Je commande donc des kits de crackers en ligne en septembre, alors qu’ils ont tendance à être un peu moins chers.

8 Stacey est la reine du bricolage de Noël Crédits: Rex

8 La star de Loose Women adore partager ses astuces de style de vie avec ses fans Crédits: Getty

«Fondamentalement, vous obtenez le bâton accrocheur, la blague et un chapeau – du papier, donc tous recyclables – ainsi qu’un emballage en papier pour le craquelin lui-même. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter votre propre cadeau.

«Donc, si je sais que le chocolat préféré de ma mère est une barre Daim, je peux y mettre une mini barre Daim.

«Je peux même faire ce que je fais avec les calendriers de l’Avent et y mettre des mini-parfums testeurs – tout le monde adore ça!

«Personnellement, je préfère de loin avoir un mini parfum Chanel dans mon biscuit plutôt qu’un autre dé à coudre en fleur.

8 L’influenceuse Instagram de 32 ans et star de Loose Women a avoué son habitude de pincer un sou dans son nouveau livre Tap To Tidy Crédits: Rex

L’influenceuse Instagram de 32 ans et star de Loose Women est devenue un énorme succès sur les réseaux sociaux pour ses astuces ménagères.

«Disons que vous partez en vacances et qu’ils ont de très bons shampoings et revitalisants à l’hôtel – économisez les cadeaux et utilisez-les comme prix de crackers à Noël», poursuit-elle.

«Il n’est même pas nécessaire que ce soit un cadeau – vous pouvez écrire un petit message à chaque personne si vous le souhaitez.

8 Stacey photographiée ici avec son fiancé Joe Swash et son fils, Rex, adore partager des conseils avec les fans Crédit: Instagram

«Et même si vous avez dépensé de l’argent sur des miniatures, cela devrait toujours offrir un bien meilleur rapport qualité-prix par cracker – plus pour votre argent, si vous le souhaitez.

« Et oui, ils fonctionnent toujours si vous les fabriquez à partir d’un kit! »

Stacey a récemment partagé sa vie avec ses abonnés Instagram depuis sa nouvelle maison idyllique Pickle Cottage après une cure de désintoxication numérique de sept jours pour passer du temps avec son fiancé Joe Swash et leurs trois fils, Zachary, 12 ans, Leighton, huit ans et Rex, un.

La propriété de 1,2 million de livres sterling est la «maison de rêve» de Stacey et la maman excitée a révélé qu’elle et Joe prévoyaient de se marier dans leur immense jardin.

8 La maman de trois enfants a récemment emménagé dans la maison de ses rêves Crédit: ITV

La famille a emménagé dans le magnifique pad d’Essex le mois dernier et elle avait déjà décidé qu’elle voulait l’utiliser comme lieu de mariage.

Mais plus tôt cette semaine, la star de la télé a révélé que cela pourrait ne pas se produire car ils devaient obtenir une licence pour accueillir eux-mêmes l’événement.

Depuis lors, tout est clair et la star de X Factor a révélé l’heureuse nouvelle sur son histoire Instagram.

Stacey a déclaré aux fans: « Donc, après beaucoup de réflexion, de questions, d’appels téléphoniques et de réorganisations folles, nous étions tellement excités d’entendre ce soir que nous pouvons certainement avoir notre cérémonie de mariage à la maison. »

Elle a ajouté: « Tout est venu en même temps, tant de ces choses sont prévues depuis des années. »

8 Stacey est en train de planifier son mariage et le veut dans le jardin Crédits: Getty

La maman excitée de trois enfants a ensuite partagé les plans auxquels elle avait déjà pensé pour leur grand jour.

Elle a poursuivi: «Nous passons une petite minute prête à marcher dans le jardin en pensant où les choses pourraient être.

« Nous pensons marcher dans les bois pour nos voyelles et ensuite une réaction dans cette vieille grange. »

La semaine dernière, Stacey a révélé qu’elle avait dû mettre leur grand jour en attente lors d’une apparition sur Lorraine.

8 Stacey a les mains pleines en ce moment avec trois enfants et un mariage à planifier Crédits: Getty

Elle a dit à l’hôte de remplacement Cat Deeley: «Oh mon Dieu. Donc, nous avions un lieu et évidemment nous ne savions pas que nous allions déménager ici, mais ensuite nous avons vu la maison et nous avons juste pensé « oh mon dieu, allons-y » et maintenant que nous sommes ici, nous aimerions vraiment vraiment se marier dans le jardin.

«Nous essayons donc de voir si nous pouvons le faire, mais nous ne savons pas si nous pourrons obtenir une licence.»

Leur propriété est située sur 2,5 acres de terrain, ce qui offrirait beaucoup d’espace pour leur mariage.

Stacey a annoncé la bonne nouvelle qu’elle était fiancée à l’ancienne star d’EastEnders la veille de Noël l’année dernière.