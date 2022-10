Stacey Solomon admet qu’elle est «obsédée» par Strictly alors qu’elle taquine de jouer à l’avenir

L’animatrice de LOOSE Women, Stacey, a avoué être obsédée par le concours de danse de la BBC et fait allusion à être une candidate.

Stacey Solomon est devenue célèbre dans The X-factor et a remporté la couronne de I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here !, où elle a rencontré pour la première fois son mari, Joe Swash.

Stacey Solomon a avoué être obsédée par l’émission de la BBC Strictly Come Dancing[/caption]

Stacey a montré ses mouvements de danse dans le passé alors qu’elle tourbillonnait avec un aspirateur lors d’un samedi soir “sauvage”[/caption]

Les autres animateurs de Loose Women de Stacey semblent adorer s’envoler pour apparaître dans de nouvelles émissions, car la co-présentatrice Charlene White se dirigerait vers la jungle et la co-animatrice Kaye Adams devrait virevolter sur la piste de danse Strictly, tout comme Judi L’amour l’a fait l’année dernière.

Cela pose donc la question – Est-ce que Stacey est strictement interdit?

La star a déclaré: “Ne jamais dire jamais” dans une récente interview avec Metro.co.uk, où elle a admis qu’elle était en fait “obsédée” par la série.

Elle a poursuivi : « Je ne dirais jamais jamais mais je suis une danseuse terrible, une danseuse absolument terrible !

« Je ne sais pas pourquoi mais je n’ai pas de rythme quand il s’agit de mouvement.

« J’ai du rythme en chantant ou en écoutant de la musique mais quand il s’agit de bouger mes pieds je suis pied gauche, j’ai deux pieds gauches !

« Mais je suis obsédé par ça, je suis obsédé par les costumes. Et aussi j’aimerais apprendre une nouvelle compétence comme ça. J’adore apprendre n’importe quoi pour être honnête.

Elle s’est empressée d’ajouter : “Mais je serais terrible et je doute qu’ils veuillent de moi là-bas.

“Je serais l’une de ces personnes qui sortiraient la première semaine et ils diraient” eh bien, c’était une perte de temps! “”

Stacey a également abordé le retour à Loose Women après avoir été en congé de maternité avec sa fille, Rose, qu’elle partage avec son mari Joe, qu’elle a épousé en juillet.

Elle a expliqué : « Je déteste le drame, je déteste les scandales. Je préfère parler de sujets quotidiens que tout le monde vit », a-t-elle expliqué.

“Quand les gens sont pris dans un scandale, je suis presque désolé pour eux, parce que je n’ai jamais rencontré un être humain parfait de toute ma vie.





“Personne n’est cette représentation de la perfection. Je me sens vraiment horrible quand de mauvaises choses arrivent aux gens ou qu’ils ont des ennuis, je préfère de loin parler de problèmes qui touchent tout le monde tout le temps que du scandale de quelqu’un.

La star a également offert des conseils aux autres mamans qui doivent retourner au travail après un congé de maternité, exprimant qu’elles ne devraient pas se précipiter ou “se mettre la pression”.

“Ne vous mettez pas la pression pour profiter du congé de maternité simplement parce que vous savez que vous y retournez, car même si vous aimez le congé de maternité et quand vous regardez en arrière, il a cette lueur brumeuse, il y a certainement des moments où vous êtes épuisé, ” Stacey a partagé, ajoutant: “Et vos hormones sont partout, et vous êtes en panne certains jours et ça va.

“Et quand tu reviens [to work], autorisez-vous à être triste. Si vous vous sentez triste de retourner au travail, ce n’est pas grave.

La panéliste de Loose Women a fait face à des réactions négatives de la part des trolls concernant son approche de la parentalité de sa nouvelle fille, Rose, à laquelle Stacey n’a pas eu peur de mettre fin aux critiques.

Partageant un cliché d’un squelette d’Halloween, Stacey a écrit: “J’étais debout et dehors dans l’obscurité ce matin avant que quelqu’un ne se réveille.

“J’y suis depuis quelques jours, j’ai donc laissé Phil et Grant (les squelettes) en charge.

“Faire une version effrayante de l’elfe d’Halloween sur l’étagère pour remonter le moral des enfants pendant que je ne suis pas là.

“Aujourd’hui, Grant a organisé les bols du petit-déjeuner et attend que tout le monde descende pour ses céréales.”

Les fans n’ont pas tardé à accuser Stacey de laisser ses enfants “se débrouiller seuls”, ce à quoi l’animateur de télévision a répondu: “Ouais, maintenant Rose en est une, je pensais qu’elle était “jolie” indépendante, alors j’ai pensé que je la laisserais juste avec Phil et Accordez les squelettes, et elle irait parfaitement bien.

Elle a ajouté sarcastiquement : « Ils demandent vraiment peu d’entretien. Ils n’ont pas besoin de se nourrir. Ils travaillent très dur… en fait, ils travaillent jusqu’à l’os.

Stacey a joué au ‘X Factor Tour 2010’[/caption]

Stacey a dansé sur ABBA pour rendre le ménage plus amusant[/caption]