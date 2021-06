Stacey Solomon admet qu’elle est «hormonale» alors qu’elle partage une douce photo du fils Rex réuni avec ses frères après la course à l’hôpital

STACEY Solomon a admis qu’elle était «hormonale» alors qu’elle partageait un doux cliché du fils Rex réunissant ses frères après la course à l’hôpital.

Le garçon de deux ans de la star enceinte était de retour avec ses frères aînés après avoir fait une chute plus tôt cette semaine.

2 Stacey était ravie de son petit Rex de retour à la maison Crédit : Instagram / Stacey Solomon

Stacey, 31 ans, a raconté comment elle et son fiancé Joe Swash avaient passé un week-end cauchemardesque alors que leur enfant de deux ans était transporté d’urgence à l’hôpital et avait besoin de points de suture après avoir fait une chute dans leur jardin.

Maintenant de retour à la maison, elle est devenue émue alors qu’elle documentait Rex s’enfuyant dans le jardin pour jouer avec Leighton et Zachary.

Stacey a écrit à côté d’une photo de ses garçons souriant ensemble: « Je sais que je suis extrêmement fatiguée en ce moment, mais mes hormones ne peuvent pas supporter ces trois-là pour le moment.

« C’est le plus grand sourire que j’ai vu sur son visage toute la journée. Tu ne penserais même pas qu’il s’est passé quelque chose d’aujourd’hui.

2 Elle est devenue toute émue lorsque Rex a retrouvé les grands frères Zachary et Leighton Crédit : Instagram / Stacey Solomon

Pas plus tard qu’hier, Stacey s’est assurée que le séjour d’une nuit à l’hôpital de Rex soit aussi confortable que possible après qu’il ait été ramené d’urgence pour de nouveaux points de suture.

La maman de trois enfants super organisée a téléchargé le film Disney Moana et a emballé un gros lapin en peluche pour leur séjour d’une nuit, ainsi qu’un sac spécial pour elle-même.

Le panéliste de Loose Women a révélé que les infirmières avaient rappelé la paire afin que Rex puisse avoir de nouveaux points de suture.

Stacey a raconté à ses histoires Instagram: « En raison de l’endroit où il se trouve sur ses lèvres, ils ne peuvent pas le coller ou quoi que ce soit, il doit être cousu, nous resterons donc ce soir et j’espère qu’il le fera bien et tôt. »

Stacey a raconté comment on a dit à Rex d’entrer à l’hôpital pour des points de suture

Elle a rendu la chambre si confortable pour son fils

Rex était dans son élément se blottissant contre sa mère

Elle a apporté des jouets doux pour Rex de la maison

La mère inquiète a ensuite mis en ligne un instantané de son ordinateur portable et de sa liste de tâches en disant: « Je suis dans la chambre de Rex en train de préparer son sac et de télécharger Moana … et quelques épisodes de Friends pour moi.

« Mon cerveau de bébé n’est pas génial en ce moment, donc si l’un d’entre vous sait de bonnes choses que j’oublierai probablement, faites-le moi savoir. »

Pourtant, l’ancienne candidate de X Factor avait l’air d’aller très bien toute seule, sortant les sacs à couches personnalisés de Rex et remplissant sa boîte à lunch de dinosaures avec des collations qu’elle savait qu’il « mangeait certainement ».

Dans une autre diapositive, Stacey a ajouté: « J’apporte définitivement sa veilleuse, sa couverture, son chignon et son oreiller.

« Puis j’ai emballé quelques morceaux pour moi. »