Stacey Solomon était ravie d’annoncer que sa famille avait accueilli un nouvel ajout avant la Saint-Valentin.

La panéliste de Loose Women, âgée de 31 ans, a révélé vendredi qu’elle était totalement séduite après avoir accueilli un tout petit chiot.

Dans une série d’histoires Instagram, Stacey a révélé qu’elle avait sauvé un petit chapeau de chiot qui avait besoin d’une nouvelle maison après avoir réussi à convaincre Joe Swash que c’était une bonne idée.

« Donc, après beaucoup de réflexion et de réflexion, beaucoup de discussions et de recherches, nous avons trouvé toutes les informations sur lui et les avons vérifiées à fond. Nous avons décidé de lui donner la maison dont il avait besoin … » a écrit Stacey.

La star de la télévision a ensuite enregistré la réaction de ses garçons rencontrant leur nouveau membre de la famille, ainsi que l'autre chien de Stacey, Theo.











Tard dans la soirée de vendredi, Stacey s’est ensuite adressée à ses fans et les a remerciés pour leurs messages alors que le petit chien rongeait ses cheveux tressés.

Le prochain grand défi, a expliqué Stacey, est de décider d’un nom pour le petit chiot.

En plus d’une adorable photo de son fils Rex, Stacey a également écrit un message touchant à propos de leur adorable nouvel ajout.

« Bienvenue dans notre petite famille. Un autre petit garçon que nous aimerions tous. Et nous vous aimons tellement. Parfois, les choses arrivent juste pour une raison et les âmes entrent dans nos vies juste au moment où elles sont censées le faire. Vous n’avez pas encore trouvé votre nom, mais nous savons que vous nous le direz. Nous vous aimons chiot », a-t-elle écrit.

La soirée passionnante est survenue peu de temps après que Stacey a plaisanté sur elle et Joe Swash étant « malades l’un de l’autre » quelques jours avant la Saint Valentin.



















La panéliste de Loose Women, âgée de 31 ans, qui ne s’est fiancée qu’à Noël, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour parler de la célébration à venir.

S’adressant à ses 4,1 millions d’abonnés Instagram, Stacey a admis qu’elle allait se lancer dans la Saint-Valentin – mais ce n’était vraiment que pour elle-même.

Prenant à son histoire Instagram, la maman de trois enfants a déclaré qu’elle attendait avec impatience un nouveau jour.

« Je pense que je vais me jeter dans la Saint-Valentin cette année », a-t-elle déclaré à ses partisans.

Elle a ajouté: « Noël a été, Halloween a été et j’ai juste besoin d’un nouveau jour. »

« Je peux réveiller les enfants le matin de la Saint-Valentin et être comme » Il a été! La Saint-Valentin a été tout le monde! Voici votre sac de bons de baiser gratuits de maman « , » ajouta Stacey avec un petit rire.











Parallèlement à la vidéo, Stacey a ensuite précisé que la journée n’était en fait pas pour elle et Joe.

« Pas pour moi et Joe, nous en avons vraiment marre l’un de l’autre », a-t-elle plaisanté, « Juste pour moi vraiment.

« Il est temps de commencer à faire des baisers gratuits et des bons de câlins pour maman. »











Malgré les taquineries selon lesquelles elle ne cherchait pas à célébrer la Saint-Valentin avec Joe, l’ancienne star de X Factor a révélé plus tard un cadeau qu’elle avait fait pour son mari.

Avant dimanche, Stacey a fabriqué à Joe une jolie assiette personnalisée qui comprenait toutes les empreintes digitales de la famille en forme de cœur.

Elle a également fabriqué une boîte de friandises remplie de bonbons roses pour que sa famille puisse en profiter pendant le week-end.

