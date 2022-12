Stacey Solomon aborde l’avenir de Loose Women après que les fans craignent qu’elle n’arrête

STACEY Solomon a semblé parler de son avenir chez Loose Women après que les fans craignaient qu’elle ne quitte la série.

La femme de 33 ans a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle ne serait pas de retour à l’émission ITV en 2023 alors qu’elle était absente de la fête de Noël.

Rex

Stacey a fait craindre qu’elle quitte Loose Women[/caption] TVI

Mais elle a fait une apparition dans un clip festif lors du dernier show de l’année[/caption]

Mais l’ancienne star de X Factor, Stacey, a fait une apparition surprise dans le dernier épisode de l’année, suggérant qu’elle fait toujours partie de la programmation.

Au cours de l’émission, les chanteuses Kelle Bryan, Brenda Edwards et Coleen Nolan ont offert aux téléspectateurs une interprétation de Rockin’ Around the Christmas Tree.

D’autres stars de Loose Women ont fait des apparitions dans le clip festif, notamment Carol McGiffin et Stacey.

Les goûts de Charlene White, 42 ans, Frankie Bridge, 33 ans, Judi Love, 42 ans, ont assisté à la fête arrosée.

En savoir plus sur les femmes lâches DES LARMES POUR JAMAL La star de Loose Women, Brenda Edwards, fond en larmes à propos de feu son fils Jamal OOPS! La star de Loose Women s’excuse après avoir révélé le spoiler majeur de The Traiters en direct

Le gang Loose Women a partagé des aperçus de leur fête sur les réseaux sociaux, qui comprenait des routines de danse ringardes, de la nourriture incroyable et des jeux festifs.

Katie Piper, 39 ans, Christine Lampard, 43 ans, Linda Robson, 64 ans, Nadia Sawalha, 58 ans, Jane Moore, 60 ans, Dame Kelly Holmes, 52 ans, et les membres de l’équipage ont également montré leur visage.

Cependant, une personne manquante était Stacey, qui a rejoint l’émission ITV en 2016 après son passage sur I’m A Celebrity.

Son absence a inquiété les fans, beaucoup craignant qu’elle ne démissionne.





L’un d’eux a écrit sur une photo Instagram publiée par Judi : “Où est @staceysolomon.”

Stacey a profité de son histoire Instagram pendant qu’ils étaient à la fête pour partager avec les fans qu’elle faisait du shopping.