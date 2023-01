Stacey Solomon a révélé ses craintes concernant la compression du coût de la vie des semaines avant d’annoncer sa cinquième grossesse

La favorite de la télévision, Stacey Solomon, a admis qu’elle était terrifiée par la crise du coût de la vie avant d’annoncer sa grossesse.

La panéliste de Loose Women a précédemment révélé ses craintes financières dues à la crise du coût de la vie, quelques mois seulement avant de rendre publique sa grossesse avec son cinquième enfant.

Instagram

Stacey Solomon avec son plus jeune fils Rex et sa fille Rose[/caption] Instagram

Stacey a posté sur Instagram pour partager ses nouvelles de grossesse[/caption]

Dans une interview avec The Guardian, Stacey a franchement parlé de ses craintes concernant le coût de la vie actuel au Royaume-Uni et a même exprimé ses réflexions sur la politique.

La star, qui est devenue célèbre en participant à X Factor puis à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !, a clairement exprimé ses sentiments lorsqu’elle a été interrogée sur le sujet, le décrivant comme « terrifiant ».

Elle a poursuivi en disant : « Si notre facture d’énergie double, cela pourrait bien être au-dessus de nos moyens à l’avenir.

“Je ne dis pas que c’est la même chose pour nous que pour quelqu’un sur la ligne de pain, parce que ça fleurit bien ne l’est pas.

« Mais c’est une période tellement effrayante. Comment avons-nous permis au pays d’en arriver là? Comment le gouvernement peut-il ne pas s’y préparer ?

L’ancienne candidate de X Factor a également parlé de ses réflexions sur la politique, expliquant : « C’est là que je ne me sens pas du tout politique. Il s’agit de : êtes-vous travailliste, conservateur ou libéral-démocrate ? Pour moi, il ne s’agit d’aucune de ces choses.

“Il s’agit de ce que vous voulez pour ce pays et ses habitants.”

Stacey, qui a annoncé sa grossesse hier, accueille son troisième enfant avec son mari et ancien acteur d’EastEnders, Joe Swash, après s’être marié en juillet.

Le couple partage déjà six enfants entre eux, Stacey ayant deux enfants plus âgés, Zach, 14 ans, et Leighton, 10 ans, issus de relations antérieures ainsi que Rex, 3 ans, et Rose avec son mari Joe.

Joe a également un fils Harry, 15 ans, issu de ses fiançailles précédentes.

La famille grandissante réside dans un manoir de 1,2 million de livres sterling dans l’Essex, surnommé Pickle Cottage, qui possède 2 acres de terrain, un immense bureau à domicile pour Stacey et une salle de jeux sur le thème de Cluedo.

Bien qu’elle ait précédemment déclaré que sa plus jeune, Rose, serait son dernier enfant, Stacey a annoncé sa grossesse via les réseaux sociaux hier, ce qui a été accueilli par une réponse douteuse de ses co-animateurs de Loose Women, accusés d’avoir snobé la nouvelle.

Instagram

Stacey avec son livre Tap to Tidy au Pickle Cottage[/caption]