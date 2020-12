Stacey Solomon a eu le sentiment d’avoir un « nid vide » lorsque ses enfants sont retournés à l’école après le verrouillage.

Joe Swash, le petit ami de la star de Loose Women, dit qu’elle s’est tellement habituée à avoir les enfants à la maison avec elle toute la journée qu’elle s’est sentie triste et seule quand ils ont finalement été autorisés à retourner à l’école.

Stacey est la mère de Zachary, 12 ans, Leighton, huit ans, de relations précédentes, et Rex, un, qu’elle partage avec Joe, qui est également le père de Harry, 13 ans.

La maison de Joe et Stacey est devenue une école-maison très occupée lorsque la pandémie de coronavirus a obligé les enfants à rester à l’écart de leurs salles de classe.









Et c’était soudainement très calme autour de la maison quand un sentiment de normalité a repris.

Joe a déclaré à express.co.uk: « C’était définitivement [weird]. Nous nous sommes habitués à notre petite vie ensemble, puis cela a changé à nouveau.

«Je pense que nous devons nous habituer à ce que les choses changent tout le temps, mais c’était triste pour Stace.

« Je pense que les enfants en avaient aussi besoin. Ils devaient être avec des enfants de leur âge. »







(Image: Instagram)



Alors que Stacey pleurait la perte de ses leçons quotidiennes avec ses garçons, Joe a dit que l’école à la maison était un «cauchemar».

Pendant ce temps, Joe a avoué qu’il se sentait un peu maussade et qu’il adorerait avoir un autre bébé avec Stacey.

Cela est venu alors qu’il parlait de la paternité sur le podcast Dadpod, disant à quelle vitesse le temps passe sans que vous vous en rendiez compte.

Il a déclaré à l’animateur Dave Berry: « Je regarde des photos de Rex, il y a littéralement un an, et il était un tout petit bébé et ça va tellement vite.







(Image: Stacey Soloman / Instagram)



« Et maintenant, il est comme un peu de terreur. Il monte et descend les escaliers. Il est dans les placards. Il sait où sont cachés les chocolats. Comme, il est dessus. Il est comme un petit adulte. vite.

«Ouais, je commence vraiment à manquer la période du bébé parce que ça va si vite, et c’est un petit moment si précieux quand le bébé est né.

« Alors, oui, je ne vais pas mentir. Je pense que j’en ai peut-être un de plus en moi, tu sais? Je suis un peu maussade. »