STACEY Slater se blâme car Ruby Allen, enceinte, est transportée à l’hôpital la semaine prochaine à EastEnders.

Ruby tombe dans les escaliers cette semaine lors d’une confrontation furieuse avec Stacey.

La semaine prochaine, les téléspectateurs verront Stacey s’excuser à profusion auprès de Martin pour ce qui s’est passé alors qu’il quitte l’hôpital.

Stacey admet alors qu’elle se blâme pour l’accident de Ruby.

Plus tard, Ruby dit à Martin que Kush et Stacey l’ont enfermée dans son bureau et l’ont forcée à faire un test de grossesse.

Kush essaie d’expliquer ce qui s’est passé mais Martin voit du rouge et le frappe.

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Martin et Ruby sont au milieu d’une querelle sur Martin, Ruby prétendant être enceinte pour piéger Martin.

Quand Kush est venu au clair avec Stacey et lui a dit que Ruby avait orchestré son plan d’évasion avec Arthur, Stacey est devenue convaincue que Ruby simulait sa grossesse et a élaboré un plan pour prouver qu’elle mentait.

Mais comme Stacey et Kush ont forcé Ruby à passer un test de grossesse au club, ils ont été stupéfaits lorsque le test était positif.