Stacey Perry, maquilleuse et FX Twisted Metal | Divertissement/Vie

Comme la plupart des acteurs de l’industrie, Perry a construit sa carrière progressivement.

“C’était une sorte de progression progressive”, a-t-elle déclaré.

“La plupart du temps, vous commencez par faire de plus petits spectacles. … Lors d’un spectacle, s’ils ont besoin d’une aide supplémentaire dans le département maquillage, vous êtes embauché pour être un maquilleur supplémentaire. Et en fonction de la taille du spectacle, vous peut-être là pendant plusieurs jours, et si vous faites du bon travail, vous pouvez être appelé pour plusieurs émissions et construire votre CV de cette façon.

Après un séjour à Los Angeles, Perry est retourné en Louisiane lorsque l’industrie a commencé à se développer localement. Parallèlement à son travail sur les productions cinématographiques, elle a fondé quelques entreprises : Luxe Skin FX, une ligne de maquillage d’effets, et ParishFX, un « hub » de maquillage d’effets, de prothèses et d’accessoires pour les productions cinématographiques.