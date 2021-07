Stacey Dooley reçoit une nouvelle émission de la BBC – malgré le limogeage de Glow Up pour violation de la publicité

LA BBC a donné à Stacey Dooley une nouvelle émission de défi à animer – quelques semaines seulement après que The Sun a révélé que les patrons l’avaient renvoyée de Glow Up pour avoir enfreint les directives de la société.

Hungry For It lancera des défis aux chefs en devenir dans le but de trouver le prochain Jamie Oliver ou Nigella Lawson.

Une source a déclaré: « La chaleur et le soutien de Stacey envers les concurrents de Glow Up ont créé une série de bien-être que les producteurs veulent apporter à ce nouveau spectacle. »

La championne Strictly a été exclue de Glow Up car ses publicités pour la marque de beauté Clairol ont été jugées avoir imité son rôle d’animatrice du concours de maquillage de la BBC.

Le tournage de sa nouvelle série de cuisine BBC Three commence le mois prochain.

Cela ressemble à un concert parfait pour Stacey.

Le seul moyen est de sortir pour toi

POUR toute une série d’étoiles Towie, le seul moyen est la porte de sortie. Au cours des dernières 24 heures, les producteurs de l’émission ITVBe ont supprimé dix noms de la programmation de la série à venir.

Les filles qui appellent le temps sur leurs vajazzles sont Chloe Meadows, Courtney Green, Nicole Bass, Ella Wise, Clelia Theodorou et Kelsey Stratford.

Getty – Contributeur

Une multitude de stars de Towie ont été supprimées au cours des dernières 24 heures, dont Clelia Theodorou[/caption]

Les gars qui obtiennent la côtelette sont Tom McDonnell, Harry Derbidge, Rem Larue et Harry Lee.

D’autres attendent une décision finale, y compris le membre de longue date Bobby Norris.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, cependant. James Lock, Pete Wicks, Amber Turner et Chloe Sims et ses sœurs Frankie Sims et Demi ont été informés de leur retour l’année prochaine.

Amy Childs, une autre vétéran de l’émission ITV, a également appris qu’elle avait toujours un emploi, tout comme Gatsby.

Une source a déclaré : « Beaucoup de conversations difficiles ont eu lieu au cours des dernières 24 heures. Ce n’est jamais agréable de dire à quelqu’un que ses services ne sont plus nécessaires, mais les producteurs doivent faire ce qui est bon pour la série.

«Ils veulent plus de temps pour se concentrer sur moins de membres de la distribution, et malheureusement, certains de ceux qui n’ont pas eu de scénarios complets et appropriés ont dû partir. Ils leur souhaitent tout le meilleur.

Le Sun a raconté cette semaine comment les patrons réduisaient les chiffres pour « revenir à l’essentiel ». La série la plus récente de la série, diffusée depuis 2010, comptait jusqu’à 47 personnages.

Dans un post sur les réseaux sociaux cette semaine, les producteurs ont confirmé l’abattage. Il a déclaré: «Après plus de dix années fabuleuses à suivre la vie de notre casting sans cesse croissant, Towie évoluera avec quelques changements.

« En prévision des futures séries, le prochain volet de notre émission primée Bafta revient dans l’Essex pour suivre un groupe plus restreint de membres de la distribution. »

Eh bien, les producteurs économiseront une fortune sur le faux bronzage.

Le dos de Gordon GORDON RAMSAY est de retour à la découverte des cultures du monde à travers la nourriture dans une troisième série d’Uncharted sur National Geographic à partir du 15 août. Il a déclaré: « Nous commençons à creuser dans les saveurs les plus audacieuses de la planète. » Les épisodes seront disponibles le lendemain sur Disney+.

CORRIN COSY EN CAR-DI

ELLE a joué l’icône de la mode Diana dans The Crown – et maintenant Emma Corrin tricote sa propre carrière de mannequin pour Miu Miu.

Mais le gilet surdimensionné avec bonnet assorti est plus Lou Beale d’EastEnders que la princesse de Kensington Palace.

Et le soutien-gorge en cuir et la mini-jupe en sueur sont une situation délicate de Ross de Friends qui attend de se produire.

L’ascension de la K-POP au sommet

L’ascension fulgurante des sensations K-pop BTS sera répertoriée dans un spécial BBC One la semaine prochaine.

Adele Roberts, star stricte et présentatrice de Radio 1, animera BTS @ Radio 1, examinant comment le groupe de sept sud-coréens a bouleversé le format traditionnel des boys bands et est devenu l’un des groupes les plus réussis au monde.

EPA

Les sensations K-pop BTS apparaîtront dans une émission spéciale de BBC One la semaine prochaine animée par Adele Roberts[/caption]

Adele interviewera le groupe avant leur première représentation au Radio 1 Live Lounge et reviendra sur son voyage à Séoul en 2018, où elle a rencontré leur chorégraphe, le ministre de la K-pop et certains de leurs fans – qui se font appeler l’armée BTS .

L’émission sera diffusée mercredi prochain à 22h35.

MISE À NIVEAU STRICTEMENT D’ASHLEY

ITV a dévoilé son programme d’automne et il comprend une nouvelle image de Real Full Monty d’Ashley Banjo en Strictly The Real Full Monty – une arnaque du concours de danse de BBC1.

La série verra des célébrités se déshabiller et danser pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives contre le cancer.

James Bailey 2020

Real Full Monty d’Ashley Banjo sera rebaptisé Strictly The Real Full Monty et verra des célébrités se déshabiller pour collecter des fonds pour les associations caritatives contre le cancer[/caption]

I’m A Celeb sera de retour avec Ant & Dec – mais aucun emplacement n’a été finalisé.

Le jeu musical musical de Simon Cowell, Walk The Line, fera ses débuts, avec un panel de juges critiquant les artistes en lice pour un prix en espèces.





Les faits saillants du drame incluent Stephen – une suite en trois parties de The Murder Of Stephen Lawrence.

Martin Clunes est de retour dans Manhunt, tandis qu’Anna Maxwell Martin joue dans Hollington Drive.

Le très attendu remake de Darling Buds Of May, avec Bradley Walsh, sera également diffusé, tandis que Dermot O’Leary et l’actrice de Gavin & Stacey Joanna Page animeront The Pet Show.