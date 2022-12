Stacey Dooley montre une énorme bosse de bébé lors de son avant-dernier jour de travail

STACEY Dooley a montré sa bosse de bébé en pleine croissance lors de son avant-dernier jour de travail.

La femme de 35 ans a annoncé la nouvelle qu’elle était enceinte en août.

sjdooley/Instagram

Stacey Dooley a montré sa bosse grandissante alors qu’elle se prépare à accoucher[/caption] Instagram

Stacey a annoncé sa bonne nouvelle en août[/caption]

Au cours des derniers mois, Stacey s’est occupée de son travail, notamment du tournage de The Masked Dancer, où elle a été révélée sous le nom de Prawn.

Mais la star de la télé s’apprête enfin à ralentir les choses pour l’arrivée de son petit.

Stacey a partagé un superbe selfie miroir d’elle-même montrant sa bosse croissante dans un haut court nude élégant et des bas assortis.

La journaliste s’est accessoirisée d’un sac à bandoulière bleu et de bijoux en or.

Elle a dit à ses 1,1 million d’abonnés : “Mon avant-dernier jour de travail avant l’arrivée du bébé.

“Je n’ai pas encore de stérilisateur, mais j’ai ce sac complètement peu pratique pour les femmes enceintes, alors NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, (je vais être super à ça clairement ).”

Plus tôt ce mois-ci, Stacey a laissé entendre que sa date d’accouchement approche à grands pas avec un nouveau message crypté.

Dans un clin d’œil partagé sur Instagram, on pouvait la voir poser dans un débardeur gris et des joggeurs assortis qui donnaient un aperçu de sa bosse de bébé en fleurs.

Elle a dit à ses abonnés : « Quel genre d’abruti choisit une tenue d’hôpital pour l’arrivée du bébé ?

“Un trench vegan et une manucure en jean… Moi, appaz.”

La star a également parlé de son anxiété alors qu’elle entrait dans son dernier trimestre.

Parlant de la maternité, Stacey a déclaré: “J’étais sur le canapé l’autre jour et j’ai jailli parce que je pensais, et s’il n’y avait pas de compagnons? Je veux dire, ce n’est pas né.

« Et s’il n’a pas de copains ? Et si c’était le cas, vous savez. Et si ça se taquinait ?

« Je m’inquiète pour toutes ces choses.

“Kev est comme, Stace va prendre une tasse de thé.”

Stacey a annoncé qu’elle attendait son premier enfant dans une jolie publication Instagram en août.

Le présentateur de télévision et la star de Strictly Come Dancing, Kevin Clifton, se sont rencontrés lors de l’émission de la BBC en 2018 et se fréquentent depuis.

Stacey a dit à ses abonnés: “Nous allons avoir un bébé!” elle a écrit sous la photo. “Tellement ravi. Kev, tu es magique. Je vous aime.

“Ça devenait impossible à cacher et si une personne de plus me demande si j’ai fait faire mes seins à Los Angeles, je vais hurler. Voici.”

Instagram

Stacey a adoré montrer sa bosse dans des tenues élégantes[/caption] Paul Edwards

Stacey et Kevin sont ensemble depuis 2018[/caption] Bbc

Ils ont remporté la seizième série de Strictly Come Dancing[/caption]