Stacey Dooley maman honteuse de trolls cruels alors qu’elle montre un nouveau landau

STACEY Dooley a été honteuse de maman après avoir montré le nouveau landau qu’elle utilise pour son tout-petit.

La star de la télévision s’est rendue sur les réseaux sociaux ce week-end pour publier une photo tout en poussant son landau.

Instagram/@sjdooley

Stacey a été cruellement trollée après avoir partagé une photo poussant sa fille dans un landau[/caption]

Stacey a enfilé une veste marron ample, un pantalon ample et un haut blanc pour la promenade, et accessoirisé avec des lunettes de soleil rouges.

La femme de 36 ans a brandi un signe de paix et avait l’air décontractée en disant aux fans que le landau Nuna était un « cadeau », mais qu’elle n’avait « aucune obligation de publier ».

Un fan a demandé pourquoi la mère d’un enfant avait reçu un landau.

Ils ont dit: « Pourquoi tu fais cadeau d’un landau. Était en train de regarder quelque chose sur le privilège que vous avez fait l’autre jour », suivi d’un visage en larmes émojis.

Stacey, qui partage sa fille Minnie avec son partenaire Strictly Kevin Clifton, a également été cruellement arrêtée par les fans sur son choix de tenue.

L’un d’eux a déclaré: « J’ai toujours pensé que la règle était le haut ample ou le bas ample, sinon la forme du corps est perdue … »

Un second a ajouté : « Appelez la mode police lol », et un troisième a fait écho:« Pourquoi les énormes vêtements amples encore?

Malgré les commentaires négatifs, Stacey a été principalement félicitée pour être une « maman cool » par sa légion de fans.

Cela vient après que l’émission de la BBC de Stacey, This Is My House, ait été supprimée après seulement deux séries.

Stacey a dirigé le spectacle qui a vu quatre stars s’affronter pour déterminer le bon propriétaire de la propriété dans laquelle ils se sont retrouvés.

Les célébrités ont dû déchiffrer qui, selon elles, était le véritable propriétaire de la propriété.

Il se composait de trois acteurs qui faisaient semblant ainsi que du vrai propriétaire.

Si le propriétaire a réussi à convaincre correctement les célébrités que c’était leur maison, ils sont repartis avec un prix de 1 000 £.

Le programme BBC One a duré deux séries, mais Stacey n’a figuré à l’écran que pour la première édition.

Pour la deuxième série du programme, l’émission a été réduite à seulement 30 minutes et le rôle de présentation de Stacey est passé à une capacité de voix off.

Produit par Richard Bacon, un porte-parole de la BBC a confirmé au Mirror que l’émission avait été supprimée et ne reviendrait pas pour un autre tour.

Ils ont déclaré à la publication: « Parfois, des décisions difficiles doivent être prises, alors même s’il n’y aura pas d’autre série de This is MY House sur BBC One et iPlayer, nous tenons à remercier Richard Bacon et toute l’équipe d’Expectation plus tous nos détectives de célébrités pour deux séries de l’émission.

Instagram/@sjdooley

Stacey a annoncé la naissance de sa fille Minnie en janvier 2023[/caption] Instagram/@sjdooley

Stacey partage sa fille avec Kevin Clifton de Strictly[/caption]