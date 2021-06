Stacey Dooley, la gagnante stricte, limogée secrètement par la BBC en tant qu’hôte de Glow Up après avoir dirigé la campagne publicitaire de Clairol

STACEY Dooley a été secrètement limogé par la BBC en tant qu’hôte de Glow Up pour avoir dirigé une campagne publicitaire pour un produit capillaire.

Les patrons ont déclaré que les publicités mettant en vedette le gagnant de Strictly Come Dancing, 34 ans, pour la principale marque de beauté Clairol, montraient un mépris flagrant pour ses règles strictes.

5 Stacey Dooley a été secrètement limogée par la BBC en tant qu’hôte de Glow Up Crédit : Rex

Ils ont présenté Stacey se pavanant dans un justaucorps avec des cheveux fraîchement teints.

Et les chefs ont estimé qu’ils étaient trop similaires au format de la série BBC Three Glow Up, qui voit les aspirants maquilleurs relever des défis pour démontrer leurs compétences.

Les règles de Beeb stipulent que leurs acteurs et artistes ne doivent pas apparaître dans des publicités qui « imitent ou reproduisent leurs rôles à l’antenne pour la BBC ».

Après les publicités, Stacey – qui sort maintenant avec son ancien partenaire de danse Kevin Clifton, 38 ans – a été discrètement remplacée après deux séries par la star montante Maya Jama, 26 ans.

5 Stacey Dooley a dirigé une campagne de produits capillaires pour la marque de beauté Clairol

5 Les règles de la BBC stipulent que leurs stars ne doivent pas apparaître dans des publicités qui « imitent ou reproduisent leurs rôles à l’antenne » Crédit : BBC/Wall to Wall/Guy Levy/Sophie Wade

Une source de la BBC a déclaré: « Stacey aurait pu donner l’impression qu’elle s’éloignait de la série de son propre gré, mais en réalité, on ne lui a pas demandé de rester parce que la BBC était furieuse contre Clairol.

«Ils en ont marre que les gens utilisent leur plate-forme pour partir et gagner de l’argent privé.

« C’était une situation délicate car elle fait d’autres choses pour la BBC, mais ils ont décidé qu’elle perdrait son contrat Glow Up.

« C’est une marque de soins capillaires, elle est brillante et glamour. Glow Up est tout au sujet de la beauté.

5 Maya Jama a remplacé Stacey Dooley en tant qu’hôte de Glow Up Crédit : BBC

5 Nick Knowles s’est affronté avec les patrons de la BBC à propos de son apparition en tant que constructeur dans une publicité Shreddies Crédit: News Group Newspapers Ltd

« Donc, en gros, la BBC a dit: » Vous êtes viré de Glow Up, mais vous pouvez continuer à faire des documentaires diffusés sur la BBC « . »

Cela survient un mois après que The Sun a parlé de l’affrontement de l’icône DIY SOS Nick Knowles avec les patrons au sujet d’une campagne Shreddies.

Nick, 58 ans, a fait face à la hache sur son apparence en tant que constructeur, mais a survécu.

La BBC a refusé de commenter Stacey.