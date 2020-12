Stacey Dooley et Kevin Clifton ont donné aux fans un aperçu de leur premier Noël dans leur nouvelle maison.

Le couple – qui est tombé amoureux après avoir été associé à la série 2018 de Strictly Come Dancing – célèbre cette journée spéciale dans leur maison londonienne où ils ont emménagé plus tôt cette année.

Comme ils sont au niveau 4, au milieu de la pandémie de coronavirus, ils sont seuls enfermés dans le tapis et se sont assurés de saupoudrer de joie de fête en décorant la propriété victorienne avec des décorations de Noël – qui ont été dévoilées sur les réseaux sociaux.

Alors que le couple amoureux marquait le jalon relationnel de leur premier Noël dans leur nouvelle maison, Stacey, 33 ans, s’est rendue sur Instagram pour télécharger une photo de Kevin alors qu’elle envoyait ses meilleurs vœux à ses fans.

Le danseur professionnel Kevin, 37 ans, peut être vu assis à une grande table de salle à manger dans l’offre, postée la veille de Noël, entouré de collations, alors qu’il regarde un grand arbre de Noël décoré d’un assortiment de bibelots.







Parallèlement au cliché sucré, Stacey a écrit: « Joyeux Noël gang Vous envoyer seulement de l’amour et possi vibes Prenez soin de vous. »

La relation entre Stacey et Kevin ne cesse de se renforcer et en juin, des rapports ont révélé que Kevin prévoyait de lui demander d’être sa femme.

Malgré le fait que le danseur professionnel ait déjà été marié trois fois, il estime que sa relation avec le présentateur de télévision Stacey devrait durer l’épreuve du temps, a révélé une source proche du couple.







S’adressant au magazine Heat, un initié a révélé: « Oui, Kevin s’est marié trois fois auparavant, mais il a vraiment le sentiment que Stacey est la bonne personne pour lui et que cette fois-ci ce sera différent.

« Il adorerait proposer et tout le monde pense que Stacey dirait oui. Elle dit qu’elle n’a jamais été aussi heureuse et c’est principalement à cause de Kevin. »







Bien que son amour ait connu trois mariages précédents, cela ne dérange pas la championne Strictly car elle sait à quel point ils comptent l’un pour l’autre.

L’initié a insisté: « Stacey ne se soucie pas qu’il ait trois ex-femmes. Elle sait qu’il fera un grand mari. »

Les rumeurs de leur partenariat étroit ont circulé en 2018, bien que le couple ait nié que toute relation amoureuse bouillonnât dans les coulisses.

Ils ont ensuite remporté le trophée Glitterball, et après que Strictly Come Dancing soit arrivé à une fin explosive, le duo de champions a finalement révélé leur romance.