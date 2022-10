Stacey Dooley, enceinte, montre sa bosse de bébé en pleine croissance dans une robe découpée

STACEY Dooley a montré une bosse de bébé en pleine croissance dans une robe découpée.

La star de la télévision, qui a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec Kevin Clifton en août, avait l’air incroyable alors qu’elle posait pour un selfie miroir dans sa maison élégante.

Stacey Dooley, enceinte, a fièrement montré sa bosse de bébé dans une robe découpée[/caption]

Stacey a révélé qu’elle était enceinte en août[/caption]

Stacey, 35 ans, a opté pour une robe longue verte en tricot avec une découpe qui mettait en valeur sa bosse.

Elle a accessoirisé le look avec des sabots et des boucles d’oreilles en or.

Elle a coiffé ses cheveux auburn en une raie au milieu et les a attachés hors de son visage.

Stacey a sous-titré le message avec un emoji de roue de charrette.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager à quel point ils aimaient son look.

L’un d’eux a dit: “Une grossesse éclatante vous va bien .”

Un autre a ajouté : « Vous avez l’air incroyable xxxxx.

“Un bel humain qui fait grandir un bel humain”, intervint un troisième.





Il y a deux mois, Stacey a révélé qu’elle était enceinte de son premier enfant alors qu’elle se rendait sur Instagram pour montrer son baby bump.

La présentatrice de télévision – qui sort avec la star de Strictly Come Dancing Kevin Clifton depuis leur rencontre dans l’émission en 2018 – a révélé la nouvelle passionnante à ses fans des médias sociaux.

Stacey, 35 ans, a publié une photo de sa bosse de bébé en fleurs sur Instagram vendredi après-midi alors qu’elle annonçait sa grossesse.

On pouvait voir la star tirer son haut et bercer son ventre avec ses mains, souriant largement dans le cliché Polaroid.

“Nous allons avoir un bébé !” elle a écrit sous la photo. “Tellement ravi. Kev, tu es magique. Je vous aime.

“Ça devenait impossible à cacher et si une personne de plus me demande si j’ai fait faire mes seins à Los Angeles, je vais hurler. Voici.”

La future maman a montré son ventre arrondi dans une tenue rose vif alors qu’elle soutenait le nouveau spectacle de Kevin mardi soir.

La bosse de Stacey a culminé sous son haut rose plongeant qu’elle a associé à un bas ample.

Pendant ce temps, le journaliste a également été révélé en tant que Prawn Cocktail dans la série The Masked Dancer de cette année.

Plus tard, elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo d’elle-même en train de rentrer dans un sac de chips de cocktail de crevettes en clin d’œil à son personnage de série.

Elle a écrit: «Une danse, crevette preggo. Je vous en prie.

“Les chorégraphes étaient tellement adorables, et toute l’équipe BTS. Tellement.

“Tellement amusant! (Aussi, vraiment désolé pour mon magnifique coureur, je sais juste que ma loge a dû puer la maladie du 1er trimestre.”

Stacey et Kevin se sont rencontrés sur Strictly en 2018[/caption]