Stacey Dooley, enceinte, fait allusion à la date d’accouchement avec une “tenue d’hôpital”

ENCEINTE Stacey Dooley a laissé entendre que sa date d’accouchement approche à grands pas avec un nouveau message énigmatique.

La femme de 35 ans a révélé en août qu’elle et son petit ami Kevin Clifton attendaient leur premier enfant ensemble.

Stacey a partagé sa “tenue d’hôpital” avec ses abonnés[/caption]

La présentatrice a révélé qu’elle était enceinte en août[/caption]

Elle et Kevin sont ensemble depuis leur rencontre sur Strictly en 2018[/caption]

Maintenant, la présentatrice Stacey a suggéré qu’ils pourraient rencontrer leur petit d’un jour à l’autre.

Dans un nouveau cliché partagé sur Instagram, on peut la voir poser dans un débardeur gris et un jogging assorti qui donnent un aperçu de sa bosse de bébé en fleurs.

La réalisatrice de documentaires Stacey porte également un trench-coat beige.

Elle a dit à ses abonnés : « Quel genre d’abruti choisit une tenue d’hôpital pour l’arrivée du bébé ?

“Un trench vegan et une manucure en jean… Moi, appaz.”

Les amis et les fans de Stacey se sont précipités pour laisser des commentaires, avec Denise Welch écrivant: “Je suis tellement excitée pour vous deux.”

Quelqu’un d’autre a dit: «C’est une tenue cool cependant. Et qui a même l’air aussi bien quand elle est très enceinte ? »

Et un troisième a ajouté : « Vas-y fille ! Quelle période passionnante c’est – des jours heureux.





Stacey a récemment parlé de souffrir d’anxiété pendant sa grossesse – et a parlé des conseils de Strictly pro Kevin pour elle.

Elle a dit: «J’étais sur le canapé l’autre jour et j’ai jailli parce que je pensais, et s’il n’y avait pas de compagnons? Je veux dire, ce n’est pas né.

« Et s’il n’a pas de copains ? Et si c’était le cas, vous savez. Et si ça se taquinait ?

« Je m’inquiète pour toutes ces choses.

“Kev est comme, Stace va prendre une tasse de thé.”