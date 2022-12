Stacey Dooley, enceinte, dit qu’elle a pleuré à cause de l’anxiété liée à la grossesse et révèle les conseils de son partenaire Kevin Clifton

ENCEINTE Stacey Dooley s’est ouverte sur son anxiété alors qu’elle entre dans son dernier trimestre.

La documentariste de télévision, qui attend son premier enfant avec l’ancien danseur Strictly pro Kevin Clifton, a déclaré qu’elle était parfois en larmes alors qu’elle luttait contre ses émotions.

TOT/CLICK NOUVELLES ET MÉDIAS

Stacey Dooley est enceinte de son premier enfant[/caption]

Simon Jones – Commandé par The Sun

Quelques semaines avant d’annoncer la nouvelle, Stacey Dooley et Kevin Clifton ont profité d’une journée à Wimbledon[/caption]

Parlant de la maternité, Stacey a déclaré: “J’étais sur le canapé l’autre jour et j’ai jailli parce que je pensais, et s’il n’y avait pas de compagnons? Je veux dire, ce n’est pas né.

« Et s’il n’a pas de copains ? Et si c’était le cas, vous savez. Et si ça se taquinait ?

« Je m’inquiète pour toutes ces choses.

“Kev est comme, Stace va prendre une tasse de thé.”

En savoir plus sur Stacey Dooley Salut maman! Stacey Dooley, championne enceinte de Strictly, est magnifique dans une robe révélatrice FAMILLE DE TROIS Stacey Dooley a fait allusion aux projets de bébé il y a des MOIS avec un commentaire cryptique

Stacey a annoncé qu’elle était enceinte en août avec une jolie publication Instagram où elle berçait sa bosse grandissante, sous-titrée : « Nous allons avoir un bébé ! Tellement ravi. Kev, tu es magique, je t’aimeuuu. (Il devenait impossible de se cacher et si une personne de plus me demande si j’ai fait refaire mes seins à Los Angeles, je vais crier).

Le bébé devrait accoucher en février.

Stacey a poursuivi: “Mon copain m’a dit, parce que je ne peux pas prétendre que j’ai toujours été massivement maternelle – je me sens tellement maquillée et je me sens tellement chanceuse.

“Mais mon pote m’a dit, Stacey, quand tu as ton bébé, c’est comme si ton cœur avait littéralement quitté ton corps et que tu le tenais et puis au fil des ans, c’est juste se promener et tu es dans un état constant d’anxiété et la fierté.

« Et j’ai pensé, pourquoi est-ce que je me fais ça ? Mais je suis assuré que ça vaut le coup. Cela ressemble à une sorte de torture spéciale !

Stacey a continué à travailler tout au long de sa grossesse et discutait avec Alex Jones du lancement de sa nouvelle série pour W, Alex Jones : Making Babies.

Pour la série, l’animateur de The One Show a suivi une formation d’assistant de fertilité dans l’une des principales cliniques du Royaume-Uni.

Il sera diffusé sur W en janvier.

Stacey et Kevin se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils ont été jumelés sur Strictly Come Dancing de la BBC en 2018.

Elle s’est séparée de son petit ami Sam Tucknott au début de 2019 et a confirmé plus tard qu’elle et Clifton sortaient ensemble.

Parlant de l’intérêt du public pour sa relation, Stacey a déclaré: “J’ai fait [struggle] au départ, je l’ai fait au début. Je ne savais pas qu’il y aurait un tel intérêt, en particulier avec qui j’aime et avec qui je sors. Je pensais que c’était ennuyeux pour tout le monde.

Dans un épisode ultérieur de sa série, Stacey Dooley Sleeps Over, elle a déclaré : « Je ne pense pas que je veuille me marier. Je pense que je serais plus intéressé à fonder une famille qu’à me marier.

Bbc

Stacey et Kevin ont soulevé le trophée Glitterball en 2018[/caption]