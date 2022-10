Stacey Dooley, enceinte, berce sa bosse grandissante dans une robe en soie pour un selfie miroir

ENCEINTE Stacey Dooley a donné aux fans un aperçu de sa bosse de bébé en pleine croissance après s’être habillée pour une soirée.

La réalisatrice de documentaires attend son premier enfant avec l’ancien pro de Strictly Come Dancing Kevin Clifton et adopte ses nouvelles courbes.

Stacey Dooley a montré sa bosse de bébé en pleine croissance

La star de la télévision est enceinte de son premier bébé

Dans un nouveau clip vidéo, on peut voir Stacey bercer son ventre alors qu’elle pose dans un miroir en pied dans leur magnifique maison.

La future maman excitée porte une robe pêche soyeuse dans la douce séquence, qu’elle a associée à un blazer noir.

Stacey, 35 ans, a complété son look de maternité élégant avec un sac jaune canari en bandoulière et une paire de baskets confortables.

Après avoir publié la vidéo sur Instagram, Stacey a été inondée de commentaires de ses abonnés.

L’ancienne co-star de Strictly de Kevin, Oti Mabuse, a publié six émojis au cœur rouge.

Zara McDermott, ancienne star de Love Island et collègue réalisatrice de documentaires de la BBC Three, a ajouté: “Ohhh maman !!”

Un autre adepte a dit à Stacey : « Wow, la petite bosse devient grosse maintenant ! X”

Quelqu’un d’autre est intervenu: “Awww quelle magnifique petite bosse.. maman rayonnante.”





Stacey et Kevin, 39 ans, ont annoncé leur bonne nouvelle de grossesse sur les réseaux sociaux fin août.

À côté d’une photo de sa petite bosse, Stacey a écrit : « Nous allons avoir un bébé !

“Tellement ravi. Kev, tu es magique. Je vous aime.

“Ça devenait impossible à cacher et si une personne de plus me demande si j’ai fait faire mes seins à Los Angeles, je vais hurler. Voici.”

Quelques semaines plus tard, Stacey a été révélée en tant que Prawn Cocktail dans la série actuelle de The Masked Dancer.

Suite à son démasquage, la présentatrice de télévision a révélé qu’elle avait souffert de nausées matinales lors du tournage de l’émission ITV1.

“Une danse, crevette preggo. Vous êtes les BIENVENUS », a-t-elle écrit sur Instagram.

“Les chorégraphes étaient tellement adorables, et toute l’équipe BTS. Tellement.

“Tellement amusant! (Aussi, vraiment désolé pour mon magnifique coureur, je sais juste que ma loge a dû puer la maladie du 1er trimestre.”

La romance s’est épanouie pour Stacey et Kevin après avoir remporté la série 2018 de Strictly Come Dancing.