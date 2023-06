Stacey Dooley donne aux fans un aperçu rare de la petite fille Minnie avec un doux claquement

STACEY Dooley a donné aujourd’hui aux fans un aperçu rare de sa petite fille Minnie avec un doux claquement

La gagnante de Strictly Come Dancing aime garder son enfant à l’abri des projecteurs, mais n’a pas pu s’empêcher de partager l’adorable photo d’aujourd’hui.

Instagram

Stacey Dooley a partagé ce cliché doux et rare d’elle-même avec sa fille[/caption] Paul Edwards

Stacey partage bébé Minnie avec son partenaire Kevin Clifton[/caption]

Stacey, 35 ans, a partagé le doux cliché avec ses abonnés et a écrit à côté: « Courir à travers le pays avec vous me remplit le cœur (et mon emploi du temps).

Sur la photo, on peut voir la réalisatrice de documentaires tenant son bébé debout sur un balcon qui s’ouvre sur une vue sur la mer

Les fans de Stacey étaient pleins de compliments pour le joli cliché, avec une écriture : « Adorable photo ! »

Un autre a ajouté: « Magnifique photo de la règle de maman x. »

En tant que troisième écrit: « Aww Beautiful Stacey x »

La gagnante de Strictly Come Dancing a accueilli sa fille avec son partenaire professionnel Kevin Clifton en janvier.

Révélant la nouvelle à l’époque, elle écrivait sur Instagram : « Notre fille est là.

« Mon petit chef-d’œuvre ! Je suis COMPLÈTEMENT OBSÉDÉ. Je t’aime Minnie, je t’aime Kev x.

La star a partagé une photo d’une lettre adressée aux « parents de Minnie ».

Depuis lors, Stacey a essayé de garder sa petite fille hors des projecteurs et publie rarement des photos d’elle.

En fait, la dernière fois qu’elle a partagé un aperçu de Minnie, c’était en février.

La nouvelle photo arrive alors que son partenaire Kevin a révélé le moment où Stacey a révélé qu’elle « l’aimait ».

Cela est venu après avoir partagé un tweet de 2013 – cinq ans avant qu’ils ne tombent amoureux de Strictly.

« OH MON DIEU! Ce nouveau mec?!?!?!?!?!?!!!!?!?!?!!?! J’aime ! Dieu que j’aime strictement ! Stacey a écrit sur Twitter il y a dix ans, n’ayant aucune idée alors qu’elle parlait de son futur partenaire.

Kevin a écrit dans la légende: « Alors que les pros de @bbcstrictly sont annoncés aujourd’hui, je vais juste laisser ça ici à nouveau de @sjdooley twitter en 2013….. »

Instagram

Stacey a déjà donné aux fans un aperçu de son enfant en février[/caption] Instagram

La star de la télévision a accueilli son bébé en janvier[/caption]