Stacey Dooley, championne de Strictly très enceinte, a l’air sensationnelle dans une robe très révélatrice alors qu’elle quitte l’émission de télévision

ENCEINTE Stacey Dooley avait l’air incroyable alors qu’elle révélait sa bosse de bébé en pleine croissance dans un LBD chic.

Le diffuseur et réalisateur de documentaires, 35 ans, est sorti dans une robe noire ajustée avec une fente à la poitrine.



Stacey Dooley, enceinte, avait l'air glamour alors qu'elle sortait à Londres dans un LBD chic

La documentariste de 35 ans a annoncé qu'elle attendait son premier enfant en août

En août, Stacey a révélé qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Et la championne Strictly Come Dancing 2018 a prouvé qu’elle avait réussi à s’habiller de maternité dans la robe sexy mais sophistiquée, qu’elle a associée à des chaussures à pointes noires.

Stacey a enfilé un sac à main noir sur ses épaules et a coiffé ses mèches auburn en un bob droit au poker pour sa soirée lors d’un enregistrement de The Big Show de Michael McIntyre.

La présentatrice de télévision – qui sort avec la star de Strictly Come Dancing Kevin Clifton depuis leur rencontre dans l’émission en 2018 – a révélé la nouvelle passionnante à ses fans des médias sociaux.

Stacey a posté une photo de son baby bump en fleurs sur Instagram alors qu’elle annonçait sa grossesse.

On pouvait voir la star tirer son haut et bercer son ventre avec ses mains, souriant largement dans le cliché Polaroid.

“Nous allons avoir un bébé !” elle a écrit sous la photo. “Tellement ravi. Kev, tu es magique. Je vous aime.

“Ça devenait impossible à cacher et si une personne de plus me demande si j’ai fait faire mes seins à Los Angeles, je vais hurler. Voici.”





Son petit ami de longue date Kevin a été le premier à réagir dans la section des commentaires, jaillissant à sa petite amie : “Je t’aime.”

Stacey et le danseur professionnel Kevin, 39 ans, sont ensemble depuis leur partenariat sur Strictly Come Dancing en 2018.

Ils ont emménagé dans une nouvelle maison époustouflante en 2020 et l’ont progressivement rénovée dans un style Scandi minimaliste.

La grossesse marque le premier enfant du couple – qui a continué d’alimenter les rumeurs de fiançailles ces derniers mois.



Stacey a remporté Strictly en 2018 aux côtés de Kevin Clifton

Le duo devrait bientôt accueillir son premier enfant

Stacey a révélé sa grossesse en été après avoir admis que son changement de forme était devenu "impossible" à cacher