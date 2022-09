Stacey Dash pleure après avoir découvert la mort de DMX un an plus tard

Stacey Dash est incroyablement bouleversée par la mort de DMX, affirmant qu’elle vient d’apprendre la perte plus d’un an après le décès du rappeur bien-aimé.

En avril 2021, DMX est décédé des suites d’une crise cardiaque induite par la cocaïne, suscitant la tristesse et l’incrédulité de tous ceux qui connaissaient et aimaient le musicien légendaire. Bien qu’il y ait sans aucun doute des gens qui pleurent encore le natif de Mount Vernon, il y a une personne qui vient de commencer son processus de deuil après avoir découvert la nouvelle avec environ un an et demi de retard : Stacey Dash.

L’ancienne Clueless s’est rendue sur TikTok cette semaine pour publier sa réaction en larmes à la nouvelle prématurée, partageant des détails sur sa propre sobriété après avoir appris que la dépendance avait participé à la mort du rappeur.

“D’accord, vous tous. J’ai honte de ne pas savoir. Je ne savais pas que DMX était mort, je ne le savais pas, d’une overdose de cocaïne », a déclaré Dash en larmes dans sa vidéo mercredi. « J’ai aujourd’hui six ans et un mois d’abstinence. Ça me brise le coeur. Ça me brise le cœur qu’il ait perdu. Il a perdu. Il a perdu contre ce démon de la dépendance. S’il vous plaît, s’il vous plaît, ne perdez pas.

Dans la légende de la vidéo déroutante, Dash a poursuivi en expliquant qu’elle parcourait l’application de partage de vidéos lorsqu’elle a vu une chanson DMX qui l’avait “sauvée” plusieurs fois.

“Soudain, il est écrit #RIP, je sais que je suis en retard, je ne savais pas qu’il était décédé”, a-t-elle écrit sous sa vidéo. “Il #OD, j’ai le cœur brisé – c’était un gars tellement formidable #Devastated #StaceyDash #fyp #sober.”

Bien sûr, beaucoup de gens avaient des choses à dire dans les commentaires, ne croyant pas que l’actrice découvrait la mort de DMX seulement maintenant. Un commentateur a écrit : « Oui, il est décédé », ce à quoi Dash a répondu : « Question. Yo ! Comment tant de gens peuvent-ils ne pas avoir d’oreilles pour entendre ????”

Une autre personne a demandé: «Où étais-tu, c’est partout que DMX est décédé», ce qui a suscité une autre réponse de Stacey, écrivant: «Je ne savais pas. Comme je l’ai dit. Je ne regarde pas la télé ni ne lis les nouvelles. Alors…”

Welp, pour le meilleur ou pour le pire, Dash est assez active sur TikTok maintenant, donc elle ne devrait pas avoir de problème à être si en retard sur les nouvelles à l’avenir.