Les consultants en construction et en immobilier Stace ont annoncé le renouvellement du parrainage du Business Club pour la quatrième saison consécutive lors du dernier événement de réseautage organisé au FORA Cambridge…

Le parrainage continuera à voir Stace inclus dans le droit de dénomination du Business Club.

L’événement Business Club, qui s’est considérablement développé depuis 2019, est un groupe de réseautage pour les entreprises de toutes tailles de divers secteurs et industries à Cambridge et au-delà.

James Darbyshire, associé chez Stace, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre parrainage du Business Club du Cambridge United Football Club. C’est un privilège de soutenir le club ainsi que la communauté des affaires au sens large. Cambridge est mondialement reconnue comme une ruche d’innovation et le Business Club offre aux entreprises de toutes tailles une opportunité vitale de partager des idées et de nouer des liens ».

Neil Rowe, responsable commercial chez Cambridge United, a ajouté : « Je suis ravi de continuer à travailler avec James et toute l’équipe de Stace pour une autre saison de grands événements et de réseautage. Stace a été le partenaire idéal pour le Business Club avec son enthousiasme pour la connexion, la communauté et le développement d’un réseau d’affaires plus large. Le groupe développe chaque événement avec de nouveaux visages s’inscrivant au réseau en nombre record. Stace a joué un rôle énorme dans ce succès ».

Stace est un cabinet de conseil indépendant et multidisciplinaire en construction et en immobilier. La société a été fondée il y a plus de 60 ans et possède des bureaux à Cambridge, Birmingham, Leeds, Londres et Epping. Les projets récents incluent la rénovation de la Shakespeare House, dans le centre de Cambridge, et du Cambridge Life Science Campus.

Le renouvellement a été annoncé lors de l’événement tenu mercredi au FORA Cambridge, auquel ont participé plus de 80 délégués. La restauration était assurée par une entreprise de restauration locale ; La charcuterie Signorelli.

Si vous souhaitez rejoindre le Business Club sponsorisé par Stace, veuillez contacter l’équipe commerciale via [email protected] pour plus d’informations.