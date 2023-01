Stable Hamlin libéré de l’hôpital de Cincinnati, poursuit sa convalescence à Buffalo

La sécurité des factures Damar Hamlin a déclaré qu’il était revenu à Buffalo lundi “avec beaucoup d’amour sur mon cœur” pour poursuivre sa convalescence dans un hôpital là-bas, une semaine après avoir fait un arrêt cardiaque et avoir dû être réanimé sur le terrain lors d’un match à Cincinnati .

Hamlin a été libéré du centre médical de l’Université de Cincinnati dans la matinée et transporté par avion dans l’ouest de New York. Il a été répertorié dans un état stable au Buffalo General Medical Center / Gates Vascular Institute.

“Je peux confirmer qu’il va bien. Et c’est le début de la prochaine étape de son rétablissement », a déclaré le Dr William Knight, l’un de ses médecins à Cincinnati.

Les médecins ont déclaré que Hamlin marchait depuis le retrait d’un tube respiratoire vendredi, mangeait régulièrement et suivait une thérapie. Ils ont dit qu’il était sur une trajectoire normale ou même accélérée dans sa récupération après un arrêt cardiaque, qui est considéré comme un événement potentiellement mortel, et que la récupération normale peut être mesurée de semaines à mois.

“Nous continuons d’être ravis de son rétablissement”, a déclaré le Dr Timothy Pritts.

Le retour de Hamlin intervient un jour après avoir encouragé les Bills depuis son lit d’hôpital lors de leur victoire 35-23 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le match s’est avéré être une effusion cathartique de soutien pour les Bills et Hamlin.

“Je suis rentré chez moi à Buffalo aujourd’hui avec beaucoup d’amour dans mon cœur”, a déclaré Hamlin dans un tweet. “Regarder le monde se rassembler autour de moi dimanche était vraiment un sentiment incroyable.”

Hamlin était tellement excité de voir son coéquipier Nyheim Hines renvoyer le coup d’envoi d’ouverture de 96 mètres pour un touché qu’il “a sauté de haut en bas, s’est levé de sa chaise, a déclenché toutes les alarmes de l’USI dans le processus”, a déclaré Pritts en riant. “Mais il allait bien. C’était juste une réaction appropriée à un jeu très excitant.

Pritts a déclaré qu’il était encore prématuré de commenter la cause potentielle de l’arrêt cardiaque de Hamlin et que d’autres tests seraient effectués.

« Le but du transfert…. est de le rapprocher de chez lui pour une évaluation plus approfondie, une récupération et éventuellement une sortie et une rééducation », a déclaré le Buffalo General Medical Center / Gates Vascular Institute dans un communiqué de presse.

Les Bills portaient des écussons Hamlin n ° 3 sur leurs maillots dimanche et ont honoré leur coéquipier en levant trois doigts dans les dernières minutes, tandis que l’ailier rapproché Dawson Knox a célébré son touché en formant ses mains en forme de cœur. Les fans se sont joints à eux, beaucoup brandissant un cœur rouge et des pancartes n ° 3.

“Le même amour que vous m’avez tous montré est le même amour que je prévois de redonner au monde”, a tweeté Hamlin lundi.

L’entraîneur des Bills Sean McDermott et le directeur général Brandon Beane ont brièvement vu Hamlin après son atterrissage à Buffalo.

“Nous sommes heureux qu’il soit de retour.” McDermott a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. “Il est un peu fatigué, mais c’était bien de pouvoir le voir en personne pour la première fois depuis longtemps.”

Le joueur de 24 ans de la région de Pittsburgh a fait des progrès significatifs dans son rétablissement depuis qu’il a passé ses deux premiers jours au centre médical de l’Université de Cincinnati sous sédation et respire à travers un ventilateur.

Il a été réveillé mercredi soir et a finalement pu saisir les mains des gens. Vendredi, Hamlin a pu respirer par lui-même et s’est même adressé à l’équipe par vidéoconférence, disant aux Bills: “Je vous aime les garçons.”

La dernière mise à jour des médecins est intervenue samedi, lorsqu’ils ont décrit la fonction neurologique de Hamlin comme “excellente”, bien qu’il soit resté dans un état critique.

Pritts a déclaré que les médecins avaient pu améliorer son état de critique lundi, ouvrant la voie au vol de retour.

“Nous voulons nous assurer que chaque système d’organes est stable pour s’améliorer et qu’il a besoin d’un minimum d’assistance de sorte qu’il n’ait pas besoin de soins intensifs”, a déclaré Pritts. «Nous avons des infirmières rock star géniales qui sont avec lui depuis le début, mais il n’a plus besoin de ce niveau de soins infirmiers et n’a plus besoin d’une thérapie respiratoire intensive de la part de nos praticiens en soins respiratoires et peut ensuite passer à un cadre où il aurait moins de soins intensifs.

Un médecin a accompagné Hamlin à l’aéroport.

Les médecins ont refusé de spéculer sur la possibilité pour Hamlin d’assister à un match en personne. En battant la Nouvelle-Angleterre, les Bills (13-3) ont obtenu l’avantage du terrain lors des deux premiers tours des séries éliminatoires.

“Pour le moment, ce n’est qu’un jeune homme qui se remet d’une maladie très grave, et nous pensons qu’il s’en remettra bien”, a déclaré Pritts. “Il a une attitude très positive.”

Le cœur de Hamlin s’est arrêté lundi soir après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine au premier quart contre les Bengals. Le jeu a d’abord été suspendu avant d’être officiellement annulé plus tard dans la semaine.

La nouvelle de la sortie de Hamlin de l’hôpital de Cincinnati a été accueillie avec enthousiasme.

“C’est incroyable”, a déclaré l’entraîneur des Bengals, Zac Taylor.

«Je veux dire, pensez-y – c’était il y a une semaine, même pas une semaine. Il n’y a personne dans cette salle qui se serait attendu à ce qu’il soit à Buffalo », a-t-il ajouté. “Dieu est grand. Il fait des miracles. C’est certainement un miracle, cela ne fait aucun doute. … Et juste un moment incroyable pour Damar.

—John Wawrow et Carolyn Thompson, Associated Press

NFL