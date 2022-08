Stable de feu de forêt de Nohomin Creek sur la plupart des flancs

Les flancs sud, nord-est et est du feu de forêt de Nohomin Creek sont actuellement stables sans comportement de feu actif.

Après avoir initialement déclenché le 14 juillet, l’incendie près de Lytton s’est étendu à environ 3 745 hectares.

Les alertes d’évacuation ont été levées dans la région.

Un comportement de feu actif est attendu dans le parc du patrimoine Stein Valley Nlaka’pamux tout au long de la journée de lundi (8 août).

Dans la vallée, le feu brûle sur des falaises abruptes et les équipes au sol en terrain rocheux ne peuvent pas accéder.

À haute altitude avec un terrain rocheux, le combustible pour les flammes deviendra rare. Le comportement des feux de forêt ralentira probablement dans ces conditions, ce qui rendra l’incendie plus gérable.

Le Stein Valley Heritage Park est actuellement fermé. Plus d’informations sont disponibles ici.

La Première Nation de Lytton et BC Parks travaillent ensemble à l’intérieur des limites du parc, où la fumée et les incendies devraient se poursuivre.

À l’heure actuelle, l’incendie est soupçonné d’être d’origine humaine, mais il fait toujours l’objet d’une enquête.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2022bc wildfiresbcwildfire