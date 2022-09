Stabilisation du marché, mise à contribution des liquidités, réouverture de Macao

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Le marché a une chance de se stabiliser Faire travailler l’argent sur le marché survendu La Chine assouplit certaines règles de Covid 1. Le marché a une chance de se stabiliser Alors que les contrats à terme semblaient bien pires lorsque la livre sterling a atteint un niveau record par rapport au dollar plus tôt, la livre sterling s’est légèrement redressée depuis, contribuant également à soutenir le marché. Les rendements du Trésor américain ont grimpé en flèche plus tôt dans la matinée, mais ont depuis reculé. Nous pensons que la stabilisation des bons du Trésor à 2 ans est particulièrement importante car elle pourrait permettre au marché des actions de rester stable, voire de rebondir survendu. 2. Faire travailler l’argent sur le marché de survente Après la vente massive de vendredi, l’oscillateur S&P a montré que le marché était à son niveau le plus survendu depuis la mi-juin. Et nous ne voulons pas manquer l’opportunité de racheter certains de nos noms de Club préférés, en particulier dans le domaine de la technologie. Nous avons effectué un achat plus tôt lundi matin sur Amazon (AMZN), notre deuxième achat du stock au cours des deux dernières semaines. Nous pensons que le bénéfice d’exploitation de la société s’améliorera car elle se concentre sur la gestion des coûts et devrait bénéficier de l’atténuation des pressions inflationnistes, ce qui, en fin de compte, stimulera le titre. Nous aimons aussi Google-parent Alphabet (GOOGL), mais nous ne voulons jamais tout acheter en même temps. La semaine dernière, nous avons renforcé notre position dans Microsoft (MSFT). 3. La Chine assouplit certaines règles de Covid Les actions de Wynn Resorts (WYNN) ont augmenté d’environ 13 % lundi après la nouvelle que la Chine autorise les groupes de touristes à Macao pour la première fois depuis Covid en près de trois ans. Nous avons conservé notre petite position dans WYNN en sachant que cela finirait par arriver. Nous n’allons pas acheter l’action tant qu’elle est en hausse, nous avons certainement l’œil dessus. Et comment sait-on que la Chine pourrait toujours inverser son cours comme elle l’a fait pendant la pandémie. Macao est une région administrative chinoise spéciale. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN, GOOGL, MSFT, WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.