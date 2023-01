Stabenow, sénateur du Michigan depuis plus de deux décennies, ne se présentera pas en 2024

Il y a peu de sondages à partir desquels travailler. Richard Czuba, un sondeur chevronné du Michigan, a déclaré qu’il n’avait effectué aucune enquête auprès des candidats potentiels au Sénat de l’un ou l’autre des partis. La représentante Debbie Dingell, une démocrate étroitement alignée sur le mouvement syndical de l’État, a déclaré qu’elle avait besoin de plus d’informations avant de soutenir un candidat – ou d’évaluer son intérêt.

“Je pense que nous devons célébrer Debbie aujourd’hui et déterminer qui sont les candidats les plus forts et ne pas avoir de libre pour tous”, a déclaré Mme Dingell, “et cela va prendre un certain temps.”

Le banc républicain du Michigan est plus court que celui des démocrates. Kevin Rinke, un ancien concessionnaire automobile qui a perdu l’année dernière une campagne primaire républicaine largement autofinancée pour le poste de gouverneur, a déclaré à ses alliés qu’il envisageait de se présenter. Peter Meijer, le membre du Congrès qui a perdu sa primaire après avoir voté pour destituer le président Donald J. Trump, a déclaré jeudi qu’il n’avait “aucun commentaire” sur son intérêt pour le siège.

Les démocrates n’ont pas encore choisi le chef de leur opération de campagne au Sénat. Il a été dirigé ces deux dernières années par le sénateur Gary Peters, démocrate du Michigan, qui a déclaré qu’il n’était pas intéressé à refaire le travail après avoir supervisé une expansion d’un siège de la majorité.

Mme Stabenow a été élue pour la première fois à un poste local en 1974 à l’âge de 24 ans. Elle a siégé à l’Assemblée législative de l’État et à la Chambre des États-Unis avant de remporter son siège au Sénat en 2000 en battant le républicain sortant Spencer Abraham. Au Sénat, elle est connue comme une législatrice efficace et travailleuse qui, au cours des deux prochaines années, supervisera les efforts de renouvellement de la législation agricole majeure.

“Personne n’incarne plus le véritable esprit du Michigan que Debbie Stabenow”, a déclaré le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité. “De la législature de l’État à la Chambre des représentants, et au cours des deux dernières décennies au Sénat des États-Unis, Debbie a fait une différence pour les Michiganders à chaque étape du chemin.”