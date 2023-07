St. Vincent de Paul in Streator déménage au 3e étage du OSF Center for Health – Shaw Local

La St. Vincent de Paul Society of Streator a déménagé ses bureaux dans les salles 300 et 302 au troisième étage du OSF Center for Health Streator, 111 Spring St.

St. Vincent de Paul est une organisation bénévole soutenue par la paroisse catholique St. Michael the Archange et les dons monétaires de la communauté qui fournissent une aide tangible aux personnes dans le besoin sur une base individuelle. L’aide peut comprendre le loyer d’urgence, les services publics, les articles ménagers, les promenades en ville et/ou les services d’aiguillage. L’organisation accepte également des dons de meubles à redistribuer à ceux qui en ont besoin.

La Société Saint-Vincent-de-Paul de Streator parraine chaque année l’atelier Coming Together to Get Ahead. Il s’agit d’un atelier de 17 semaines soutenu par une équipe de mentors qui aident les gens à apprendre à développer des ressources et à créer un plan individuel pour mener une vie stable et sûre. En se rassemblant, ils travaillent à créer des voies de sortie de la pauvreté. Une journée portes ouvertes aura lieu à 17 h 30 le mardi 1er août à l’hôtel de ville de Bruce, 216 N. Sterling St. Tous sont les bienvenus.

Pour plus d’informations ou de l’aide, appelez le 815-672-3687. Le cabinet est ouvert uniquement sur rendez-vous.