Vraies femmes au foyer de New York Star Tinsley Mortimer et Scott Kluth ont terminé leurs fiançailles, E! Les nouvelles peuvent confirmer.

Dans une déclaration à Gens, Scott a déclaré: « Après quatorze mois de fiançailles, Tinsley et moi avons mis fin à notre relation, et nous vivons de manière indépendante depuis quelques mois. C’était une décision incroyablement difficile, mais je pense qu’elle est la meilleure pour les deux. Je me soucierai toujours de Tinsley et je lui souhaite sincèrement bonheur et succès dans tout ce qu’elle fera à l’avenir. «

Le couple, qui avait déjà été intermittent, vivait à Chicago. Au milieu de la saison 12 de RHONY, Tinsley a déménagé à Chicago de New York pour être avec lui.

Une source a dit à E! News en exclusivité que Tinsley est « dévasté » par la rupture, survenue vendredi.

«Scott l’a trompée», dit l’initié proche de Tinsley. « Il l’a fait quitter la série et quitter sa vie et sa carrière à New York. Il lui a promis une nouvelle vie. »

La source ajoute: « Elle était à Palm Beach pour rendre visite à sa mère et il voyageait pour affaires. Ils ne vivaient pas séparés. »

Lors de la réunion de la saison 12, le Charme du Sud l’auteur a expliqué que bien que Scott n’était pas à blâmer pour son changement de vie, il a joué un rôle dans sa décision.

« Je suis parti parce que je me suis retrouvé avec lui et que je ne voulais pas que lui et moi soyons en dehors de ça maintenant et parce qu’il vit aussi à Chicago », a expliqué Tinsley, qui a rencontré Scott dans l’émission. « C’est comme un peu une question de formalité ici, physiquement. Est-ce que Scott m’aurait laissé, si vous dites un ultimatum ou quelque chose comme ça, toujours filmer la série et terminer la saison? de retour avec lui, oui je l’ai choisi plutôt que d’être ici avec tout le monde. «

Tinsley, qui a rejoint RHONY avant la neuvième saison de l’émission, s’est fiancée à Scott en novembre 2019. Le couple, qui était à Chicago à l’époque, a célébré la proposition au TAO. Tinsley a écrit dans la légende d’un Vidéo Instagram des festivités, « Le meilleur week-end de ma vie !!! JE VOUS AIME TELLEMENT SCOTT !!! »

Dans un autre post d’elle et de Scott s’embrassant – qui a révélé la bague de fiançailles de la femme d’affaires – elle a écrit: « Trop de remerciements !!! »