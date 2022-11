St. Teresa remporte le premier titre d’État depuis 1979, résiste à Tri-Valley dans le championnat de classe 2A – Shaw Local

CHAMPAGNE – Les joueurs défensifs de St. Teresa n’avaient qu’une chose en tête lors du dernier jeu du match pour le titre d’État de classe 2A de vendredi.

“Ne les laissez pas l’attraper”, a déclaré Elijah Wills.

Les Bulldogs menaient 29-22 avec trois secondes à faire et Tri-Valley avait besoin de 23 verges pour se rendre dans la zone des buts. Le quart-arrière des Vikings Andy Knox a fait une dernière tentative avec une passe près de la ligne de but, mais Billy Guyse s’est battu dans les airs pour s’assurer que le ballon touchait le sol.

À ce moment-là, Sainte Thérèse a remporté son premier titre d’État depuis 1979.

“Cela signifie tout simplement le monde pour nous”, a déclaré Guyse. «Nous avons été en demi-finale trois années de suite avant cela et nous n’avons pas pu surmonter l’obstacle. Maintenant que nous sommes ici, nous sommes différents de toutes les autres équipes qui ont été ici.

St. Teresa (14-0) menait 23-22 avec 11:07 à faire dans le match et a effectué un entraînement de 80 verges qui s’est terminé lorsque Joe Brummer a trouvé Guyse pour un touché de 9 verges au quatrième essai pour en faire un 29- 22 avance avec 6:06 à faire.

Wills a forcé un échappé de Viking lors de son prochain entraînement et la défense a réussi avec un autre stand à la fin pour gagner le match.

“Ils ont juste joué l’un pour l’autre”, a déclaré l’entraîneur de St. Teresa, Mark Ramsey. “Je pense que cela a fait la différence.”

Les deux équipes ont échangé des scores pendant une grande partie du troisième quart après que le match ait été à égalité à la mi-temps. St. Teresa a pris une avance de 16-8 lorsque Christion Harper a marqué sur une course de 22 verges avec 10:05 à faire dans le troisième avant que Tri-Valley n’en fasse un match de 16-14 après que Knox ait trouvé Cole Klien pour un touché de 15 verges et une conversion ratée de 2 points avec 3:43 à faire dans le quart.

Wills a pris une avance de 23-14 sur St. Teresa lorsqu’il s’est précipité sur une course de 76 verges avant que Blake Regenold ne marque sur une course de 6 verges avec 11:07 à faire dans le match pour rapprocher Tri-Valley une fois de plus. Wills s’est précipité pour 92 verges et un touché tandis que Harper a ajouté 64 verges. Brummer a complété cinq de ses neuf tentatives de passes pour 148 verges et deux touchés.

St. Teresa avait perdu en trois demi-finales consécutives. Les Bulldogs se sont inspirés de ces expériences pour enfin franchir le cap et entrer dans l’histoire.

“Nous avons juste continué à travailler dur et nous nous sommes rapprochés en tant que fraternité”, a déclaré Harper. “Cela signifiait beaucoup plus quand les choses comptaient.”

Tri-Valley (11-3) est allé dans la zone rouge lors de ses quatre premiers entraînements, mais a finalement marqué avec 11 secondes à jouer au deuxième quart lorsque Regenold a couru pour un touché de 3 verges pour égaliser le match 8-8.

Regenold a établi le record d’État pour toutes les classes avec 43 courses pour 215 verges et deux touchés, tandis que Knox a ajouté 72 verges au sol et 109 dans les airs.

Il y a eu confusion au quatrième quart lorsque près d’une minute de temps de jeu s’est écoulée sans explication, mais l’entraîneur de Tri-Valley Josh Roop ne voulait pas que ce soit la raison pour laquelle son équipe avait perdu.

“J’ai fait des erreurs”, a déclaré Roop. “Les garçons ont fait des erreurs, trop d’erreurs pour battre une équipe comme celle-là.”

L’entraîneur de St. Teresa, Mark Ramsey, a déclaré qu’il n’avait pas pris de décision quant à savoir si vendredi mettrait fin à sa carrière d’entraîneur de 40 ans. Mais il était fier de l’histoire que les Bulldogs ont accomplie vendredi et des souvenirs qu’ils ont créés en jouant jusqu’à la fin.

“J’espère juste qu’ils ont apprécié le trajet”, a déclaré Ramsey. “Je sais que j’ai.”