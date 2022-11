St. Rita évince Prospect des séries éliminatoires de classe 7A pour la 2e année consécutive – Shaw Local

MT. PROSPECT – DJ Stewart et St. Rita en avaient trop pour Prospect vendredi.

Stewart, un porteur de ballon très vanté, a battu Prospect pour 200 verges et un touché alors que St. Rita éliminait les Knights 38-21 lors des séries éliminatoires de classe 7A.

C’était la deuxième année consécutive que St. Rita éliminait Prospect. Les Mustangs ont battu les Knights en demi-finale de classe 7A il y a un an.

“Ce qui est frustrant, c’est que notre équipe est meilleure qu’une sortie au deuxième tour”, a déclaré l’entraîneur des espoirs Dan DeBoeuf. « Je pense que nous en avions assez pour gagner ce match. Nous n’avons tout simplement pas joué de notre mieux.

Stewart et l’énorme ligne offensive de Rita y sont pour beaucoup. Stewart a pu porter le ballon 36 fois, dont 20 et 164 verges en seconde période.

“Nous savions que c’est ce qu’ils allaient faire”, a déclaré DeBoeuf. “C’est une équipe super dure.”

Après un premier quart sans but, St. Rita (9-2), 12e tête de série, a pris une avance de 14-0 au deuxième quart.

Les Mustangs, qui affronteront le vainqueur du match de samedi entre St. Charles North et Hoffman Estates, ont obtenu un touché et une passe du quart Jett Hilding.

Prospect (9-2), qui était classé cinquième, a vu son offensive de grande puissance bloquée face au vent au premier quart. Mais menés 14-0 et le vent dans le dos, les Knights se sont mis au travail.

Ils ont parcouru 57 verges en seulement cinq jeux avec Brad Vierneisel marquant sur un coup furtif d’un mètre pour réduire l’avance à 14-7.

Lors de leur possession suivante, les Chevaliers se sont remis au travail. Ils ont parcouru 60 verges avec Vierneisel se connectant avec Jake Parisi sur une passe de touché de cinq verges pour égaliser le match à 14-14.

St. Rita a repris le dessus avec un touché de Stewart et une passe de touché de 14 verges de Hilding à Owen Manning pour mener 28-14.

Prospect a essayé de revenir à nouveau après deux scores. Vierneisel a dirigé un entraînement de 14 jeux et 80 verges qui a culminé avec une passe de 14 verges à Frank Covey pour porter le score à 28-21.

Mais c’est aussi proche que les Chevaliers le feraient.

Hilding a lancé sa troisième passe de touché de la soirée. Puis, après une interception par les Mustangs, Conor Talty, engagé en Alabama, a lancé un placement de 25 verges.

“J’ai aimé notre plan et nous avons montré des flashs”, a déclaré DeBoeuf. “Mais il semblait qu’à chaque fois que nous allions tourner le coin, nous faisions une grosse erreur ou quelque chose se passait dans le match.”

DeBoeuf a déclaré que son équipe s’était retrouvée avec beaucoup de gazon vert devant son attaque grâce à une mauvaise position sur le terrain.

“Je pense que la position sur le terrain a également joué un grand rôle”, a déclaré DeBoeuf. «Ils ont un très bon kicker. Et cela s’est montré. Nous avons continué à être épinglés et sommes tombés dans ce qu’ils voulaient faire. Pour le garder loin de nous et faire courir le ballon.

Vierneisel, qui a terminé 13 sur 23 pour 136 verges tout en se précipitant pour 60 verges supplémentaires, a déclaré que l’offensive Prospect ne pouvait rien faire contre une défense fidèle de Mustang.

“Ce n’était pas le résultat que nous voulions”, a déclaré Vierneisel. « Nous nous sommes bien battus jusqu’au bout. Les choses ne cliquaient tout simplement pas ce soir. Ils (St. Rita) sont sortis avec un très bon plan de match.

Covey, qui s’est engagé à Northwestern, a terminé avec six réceptions pour 58 verges.

« Vous pouviez voir des flashs du jeu où nous cliquions et jouions très bien », a déclaré Covey. “Mais nous n’avons tout simplement pas pu le mettre ensemble pour tout le match.”

Covey a déclaré qu’il n’aurait pas pu être plus heureux que de jouer à Prospect.

“Ce fut la meilleure décision de ma vie de venir dans cette école”, a déclaré Covey. “J’aime tous mes coéquipiers et mes entraîneurs. Je suis ici depuis quatre ans et ils me traitent comme une famille.

