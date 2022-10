St. Peter à Joliet organise une collecte de fonds le jour du match pour le remplacement du toit vieux de 100 ans – Shaw Local

L’église évangélique luthérienne St. Peter a récemment remplacé son toit pour la première fois en plus de 100 ans, rappelant la place de l’église dans l’histoire de Joliet.

L’église du 310 Broadway St. organise une journée de jeu samedi, une occasion pour St. Peter Evangelical de reconstituer les fonds après avoir payé le remplacement du toit de 250 000 $ et pour les résidents de Joliet de se connecter avec l’une des églises les plus anciennes de la ville.

“Si vous ne voulez pas jouer à des jeux, venez juste pour la nourriture”, a déclaré Steve Kapella, trésorier de l’église et organisateur de la collecte de fonds. « Ou venir pour les jeux. Venez pour les deux. Mais viens juste.

Les paniers-cadeaux pour une vente aux enchères silencieuse lors de la collecte de fonds samedi à l’église luthérienne St. Peter à Joliet comprennent ce panier des White Sox qui contient un morceau de l’ancien parc Comiskey. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Les jeux incluent des jeux de société pour les enfants. Les jeux pour adultes comprennent l’euchre et les dominos mexicains.

Le menu propose quelques-uns des favoris de Joliet – les saucisses Smolich et les petits pains Milano. Ball Park Franks sera également servi. Un encan silencieux aura lieu pour des paniers-cadeaux assortis.

La nourriture sera à vendre. L’entrée est de 5 $ pour l’événement qui se déroule de 13 h à 18 h.

L’église luthérienne St. Peter, à Joliet, organisera samedi une journée de collecte de fonds en famille pour aider à récupérer une partie des 250 000 $ dépensés pour le remplacement du toit.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le toit a été éventré par une tempête l’été dernier. Bien que l’église ait pu puiser dans ses économies pour payer le remplacement du toit, elle doit rapidement reconstituer ses comptes.

“Nous sommes dans une tempête parfaite en ce moment car l’année prochaine, nous devrons dépenser 60 000 $ pour la climatisation”, a déclaré Kapella.

L’église évangélique luthérienne St. Peter ressemble à de nombreux monuments de Joliet. Il existe depuis si longtemps que les gens peuvent le prendre pour acquis. Mais l’église a besoin de collecter des fonds pour continuer.

La congrégation compte 360 ​​membres, ce qui est beaucoup plus important que les 26 personnes qui ont formé l’église en 1857. Mais c’est bien en dessous du pic d’adhésion de l’ordre de 2 600 dans les années 1960, lorsque Saint-Pierre, comme de nombreuses églises plus anciennes de Joliet, a vu ses plus grands nombres.

L’église évangélique luthérienne St. Peter est à Joliet depuis 1857. Le bâtiment de l’église existant au 310 N. Broadway St. a été construit en 1884. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’église d’origine a été établie dans une caserne de pompiers de Joliet, a déclaré l’historien de l’église Mark Kroll, qui est également président du conseil de l’église.

“Nous n’avons pas déménagé sur ce site avant 1858, lorsqu’une église à ossature a été érigée”, a déclaré Kroll. “Il a été remplacé par la structure en pierre en 1884.”

La structure en pierre est le bâtiment de l’église existante, qui a maintenant 128 ans. Un vaste remodelage en 1919 comprenait un nouveau toit, qui a duré jusqu’à l’été dernier.

“C’est passé d’une pandémie à une pandémie”, a déclaré Kapella, notant que le remodelage de 1919 s’est produit pendant la pandémie mondiale de grippe espagnole qui avait été sans précédent jusqu’à la pandémie de COVID-19 de ces dernières années.

La tempête de 2021 qui a déchiré le toit a également soufflé le plafond dans le sanctuaire de l’église.

L’église luthérienne St. Peter de Joliet a remplacé un toit vieux de 100 ans avec des bardeaux de fente en bois par un bardeau de fente synthétique pour correspondre à l’aspect historique de l’ancien toit. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Toutes les réparations sont terminées, ce qui signifie que quiconque souhaite visiter l’église pour un service dominical la trouvera en bon état.

Kapella a déclaré que l’église accueille les visiteurs à ses offices du dimanche, tout comme la porte est ouverte à ceux qui souhaitent aider lors de la collecte de fonds du samedi.

“C’est notre mission en fait – à la mission pour le quartier,” dit-il.

L’église accueille des activités au-delà de celles de sa congrégation, y compris des services pour les personnes âgées et un club d’échecs apporté au bâtiment par le canton de Joliet. Le bâtiment scolaire, qui ne sert plus d’école, offre un espace pour les activités et a été utilisé pour les vaccinations COVID-19. Il sera utilisé pour la collecte de fonds du jour du match.

L’église entretient également des relations avec l’organisation de quartier Bicentennial Bluffs, qui défend le quartier environnant.

St. Peter Evangelical Lutheran depuis sa formation au milieu du XIXe siècle a servi d’église mère pour d’autres églises luthériennes qui se sont développées plus tard dans les villes environnantes. Avant la formation de ces églises, les luthériens venaient à Joliet pour les offices du dimanche et les membres comprennent encore aujourd’hui des étrangers qui viennent à l’église de Broadway Street en raison de relations de longue date.

Le nouveau toit de l’église évangélique luthérienne St. Peter à Joliet comprend des solins en cuivre qui brillent plus que ce qui se trouvait sur le toit centenaire qui a été récemment remplacé.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

De nombreux membres aujourd’hui font remonter leurs liens avec l’église à leurs grands-parents et arrière-grands-parents.

Les liens familiaux de Karyl Holmstrom avec l’église remontent aux années 1920.

“Cela fait partie de ma vie depuis le début”, a déclaré Holmstrom à propos de son lien avec l’église évangélique luthérienne St. Peter. « Pour moi, c’est de la famille – je remonte loin avec nos proches. Nous avons eu plein de cousins ​​qui sont allés à cette église. Ils étaient tous des agriculteurs qui travaillaient dur.

Holmstrom, également membre de l’église, était à l’église cette semaine, travaillant avec Kapella pour préparer le bâtiment de l’école pour le jour du match. Ils s’attendent à une bonne participation

“C’est la seule collecte de fonds publique que nous organisons pour le projet (du toit)”, a déclaré Kapella.