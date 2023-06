St Mirren : Stephen Robinson et Diarmuid O’Carroll signent de nouveaux contrats jusqu’à l’été 2026 | Nouvelles du football

Le manager de St Mirren Stephen Robinson et son assistant Diarmuid O’Carroll ont conclu de nouveaux accords jusqu’à l’été 2026.

Le duo a mené l’équipe de Paisley à sa campagne de haut vol la plus réussie depuis 1985 la saison dernière, après avoir obtenu une place dans la première moitié, ainsi que son total de points le plus élevé de 46.

St Mirren a terminé sixième et a également remporté neuf matchs à domicile de haut niveau pour la première fois depuis 1987.

Robinson espère à nouveau « défier les probabilités »

Robinson, qui a pris ses fonctions en février 2022, a déclaré : « Je suis ravi et très reconnaissant au conseil d’administration et aux fans pour leur soutien. Il est maintenant temps de continuer à construire et de continuer à faire avancer le club de football.

« Le contrat allait toujours être signé, il y avait une base de confiance que nous voulions juste terminer la saison et nous assurer que nous nous concentrions pleinement là-dessus. J’aime ce que nous faisons et j’apprécie le défi d’essayer de défier les probabilités ensuite saison et entrer dans ce top six.

« Le club a grandi au cours de la période où nous sommes ici. Nous avons essayé de mettre en place des structures qui n’étaient peut-être pas ici auparavant qui peuvent prendre le club et le rendre durable dans les parties supérieures de cette division. Il s’agit de construire le club et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous rendre durables d’abord et avant tout et réussir en même temps.

« Je pensais qu’il était très important que Diarmuid soit également lié à un accord à plus long terme, car il a fait partie du succès relatif que nous avons eu.

« C’est un jeune entraîneur intelligent. Il est très brillant sur et en dehors du terrain en termes d’analyse et de conscience technique également. Il travaille au niveau international, ce qui est formidable pour St Mirren en termes de contacts avec les joueurs. Je suis ravi que nous ayons j’ai obtenu les deux contrats et je tenais beaucoup à ce que Diarmuid reste également à mes côtés.

« J’ai parfois le crédit et le bâton quand ça ne va pas bien. Ce n’est pas seulement un homme qui fait le succès d’un club de football, vous vous entourez de bonnes personnes. Je pense que c’est la plus grande chose que nous ayons ici à Gerry Docherty, Jamie Langfield, Allan McManus, Garry McColl pour ne citer que ceux qui travaillent près de moi.

« C’est important pour le club de football. Les gars que nous avons doivent être très bons et aller au-delà dans leur travail. Chacun d’eux le fait, et Diarmuid l’incarne. »

O’Carroll a ajouté: « Je suis absolument ravi de prolonger mon contrat à St Mirren. Ce fut un processus très simple une fois le contrat proposé. Je suis extrêmement excité par la direction que prend le club sur et en dehors du terrain.

« J’ai adoré mon séjour au club depuis mon arrivée en février dernier et je suis convaincu que moi-même, le manager et le personnel peuvent continuer à faire progresser les standards et, espérons-le, maintenir notre progression sur le terrain. »

Le président John Needham a déclaré : « Nous sommes ravis que Stephen et Diarmuid aient prolongé leurs contrats jusqu’en 2026.

« J’ai été extrêmement impressionné par leur professionnalisme et leur ambition collective depuis qu’ils ont rejoint le club l’année dernière.

« Les deux ont joué un rôle si important dans la réalisation de nos objectifs de se classer parmi les six premiers la saison dernière et se sont engagés à aider à développer le club de manière durable. Je suis ravi d’entrer dans la nouvelle saison alors que nous cherchons à tirer parti de la relative succès que nous avons eu pendant leur mandat jusqu’à présent. »

