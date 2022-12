St Mirren 3 – 1 Aberdeen

St Mirren a aggravé la misère de 10 joueurs d’Aberdeen à la fin d’une semaine difficile alors que les Saints ont gagné 3-1 à domicile malgré l’absence de deux de leurs trois pénalités lors du choc de la Premiership écossaise.

Les Dons de Jim Goodwin, qui avaient déjà perdu contre le Celtic et les Rangers cette semaine, ont pris les devants très tôt grâce à Matty Kennedy avant de perdre le capitaine Anthony Stewart sur un carton rouge à la 35e minute.

Cela a vu les Saints accorder le premier de leurs trois penaltys, l’effort de Mark O’Hara frappant un poteau mais rebondissant via le dos du gardien Kelle Roos pour un but contre son camp.

O’Hara a marqué sur place à la 53e minute pour donner l’avantage à l’équipe locale avant que Jonah Ayunga ne rate l’occasion d’étendre son avance sur un troisième penalty.

Aberdeen a envoyé Roos pour un corner tardif, mais Saints a contré et Greg Kiltie a pu faire rouler le ballon dans un filet vide à 30 mètres.

Image:

Anthony Stewart d’Aberdeen marche après avoir vu rouge contre St Mirren





Les saints ont inclus Keanu Baccus, fraîchement sorti de ses exploits en Coupe du monde avec l’Australie, dans leur alignement pour leur premier match pendant six semaines.

Les Dons ont fait un changement par rapport à l’équipe battue par les Rangers en milieu de semaine, Kennedy remplaçant Jayden Richardson.

Kennedy a failli marquer lorsqu’il a frappé le premier poteau avec un tir féroce, mais n’a pas été démenti à la neuvième minute avec un superbe effort à longue portée qui a trouvé le coin supérieur du filet.

Saints a poussé pour égaliser et Baccus a joué dans Curtis Main qui a vu son tir bloqué et du rebond l’effort de Baccus a été dévié en corner.

Image:

Matthew Kennedy (L) d’Aberdeen célèbre son score pour le porter à 1-0 contre St Mirren





L’ancien défenseur de St Mirren, Hayden Coulson, était le prochain à menacer, mais son effort de curling a été confortablement recueilli par le gardien de but Trevor Carson.

À l’autre bout, Ayunga a profité d’une défense lâche de Dons pour créer une ouverture pour ensuite lancer son tir haut au-dessus de la barre.

Les visiteurs, cependant, n’ont pas appris leur leçon et Stewart a été expulsé pour avoir descendu Ayunga en bordure de la zone.

VAR a jeté un coup d’œil et a confirmé qu’il s’agissait d’un penalty et d’un carton rouge. Le coup de pied d’O’Hara a frappé le poteau seulement pour frapper Roos sur le chemin du retour et rebondir dans le filet.

Image:

Un Mark O’Hara soulagé (deuxième à gauche) célèbre après l’égalisation de St Mirren contre Aberdeen





La deuxième mi-temps a commencé avec l’équipe locale qui a obtenu un deuxième penalty. Roos et Ross McCrorie ont tous deux hésité alors qu’O’Hara frappait une balle dans la surface permettant à Main d’entrer.

Le gardien a attrapé l’attaquant au passage et l’arbitre Nick Walsh a de nouveau pointé l’endroit. O’Hara a suivi le même chemin avec sa frappe mais cette fois a trouvé le coin inférieur pour donner l’avantage aux Saints.

Remarquablement, l’équipe locale a reçu un troisième penalty peu de temps après. McCrorie a fait tomber Ayunga et l’attaquant a choisi de tirer lui-même le coup de pied. Son effort était faible, cependant, permettant à Roos de faire l’arrêt.

Cela a donné à Aberdeen une bouée de sauvetage et ils se sont rapprochés du niveau de dessin lorsque le tir d’Ylber Ramadani a frappé le dessous de la barre avant que Coulson ne se dirige d’une manière ou d’une autre à partir d’un coin.

Les saints s’accrochaient mais la grève des arrêts de jeu de Kiltie a confirmé la victoire.

Et après?

St Mirren revient en Premiership écossaise le 28 décembre à Livingston.

Aberdeen voyage pour affronter Kilmarnock la même nuit. Coup d’envoi des deux matchs à 19h45.