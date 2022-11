St Mirren 2 – 2 St J’stone

Le coup de pied aérien de Nicky Clark dans le temps additionnel a valu à St Johnstone, 10 joueurs, un match nul 2-2 à St Mirren.

Le but de Mark O’Hara semblait avoir remporté le match pour l’équipe locale, mais les visiteurs ont creusé profondément dans le filet à la septième minute de temps supplémentaire.

St Johnstone avait pris les devants grâce à une pénalité de Graham Carey après l’intervention du VAR.

Les hommes de Stephen Robinson ont égalisé à la fin de la première mi-temps grâce à Greg Kiltie avant que St Johnstone ne soit réduit à 10 hommes lorsque Alex Mitchell a été expulsé – un autre appel influencé par VAR.

O’Hara a fait payer les visiteurs lorsqu’il a décoché un tir à distance avec neuf minutes à jouer seulement pour que Clark refuse la victoire à l’équipe locale tard.

St Mirren a effectué trois changements par rapport à l’équipe qui a perdu contre le comté de Ross ce week-end. Alex Greive, Scott Tanser et Kiltie sont arrivés, avec Jonah Ayunga, Alex Gogic et Keanu Baccus qui ont abandonné, ce dernier un jour après avoir été nommé dans l’équipe australienne de la Coupe du monde.

St Johnstone a effectué quatre changements après sa victoire sur les Rangers. Le gardien Remi Matthews est revenu pour Elliot Parish, tandis que David Wotherspoon, Adam Montgomery et Stevie May ont également abandonné. Drey Wright, Connor McLennan et Jamie Murphy ont commencé.

L’équipe locale menacée de la première vraie chance. La longue balle de Declan Gallagher a été récupérée par Kiltie qui a décroché Curtis Main. L’attaquant a tenté de boucler un effort dans le coin le plus éloigné, mais Matthews a réussi à sauver.

Image:

Greg Kiltie célèbre le score pour porter le score à 1-1





Main a réessayé quelques instants plus tard, mais cet effort a été plus confortablement recueilli par le gardien de but.

L’ancien homme de Motherwell a également eu la prochaine opportunité. La ténacité de Greive a créé l’ouverture et l’effort tonitruant de Main a navigué de justesse au-dessus de la barre.

Mais ce sont les visiteurs qui ont pris l’avantage après 33 minutes. La balle coupée de Wright a frappé Tanser au bras et après un long contrôle VAR, l’arbitre Euan Anderson a donné le penalty. L’ancien joueur de St Mirren, Carey, s’est converti sur place.

Les locaux ont égalisé trois minutes avant la pause. Le centre de Ryan Strain n’a été dirigé que jusqu’à Kiltie et sa volée contrôlée a trouvé le coin du filet.

St Johnstone a eu la première chance de la seconde mi-temps, Clark envoyant une tête en un coup d’œil juste au-dessus avant qu’ils ne soient réduits à 10 hommes après 62 minutes.

Image:

Clark marque un coup de tête à la dernière minute





L’arbitre a d’abord estimé que le défi de Mitchell sur Kiltie ne valait qu’un carton jaune, mais il a été appelé à l’écran et il est rapidement devenu rouge.

St Mirren a tenté de faire valoir l’avantage de l’homme supplémentaire, mais le tir de loin d’Ayunga a dégagé le toit de la tribune familiale.

O’Hara lui a montré comment le faire, cependant, avec une superbe frappe de l’extérieur de la surface qui a trouvé le coin supérieur seulement pour que Clark le surpasse avec un effort acrobatique spectaculaire.

Ce que les gérants ont dit

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de St Mirren, Stephen Robinson, revient sur le match nul 2-2 à domicile contre St Johnstone et l’égalisation à la dernière minute concédée par son équipe



Le patron de St Mirren, Stephen Robinson, n’a pas été impressionné par le temps additionnel ajouté :

“Je pensais que nous étions excellents toute la nuit dans des conditions horribles, nous avons dominé le match et marqué un but absolument époustouflant et méritions de gagner.

“En fin de compte, six minutes sont venues de quelque part et je ne sais pas où.

“Nous ne pouvons pas contrôler cela, nous ne pouvons que nous regarder. Nous sommes déçus mais finalement notre début de saison est de 20 points et on m’a dit que c’était le meilleur départ en 30 ans pour St Mirren donc nous devons nous souvenir où nous sommes et ce que nous sommes.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Callum Davidson revient sur le match nul de St Johnstone à St Mirren en Scottish Premiership



Le manager de St Johnstone, Callum Davidson, était ravi de faire match nul à Paisley :

“Endroit difficile à venir, je pense que leur forme à domicile a été vraiment bonne.

“Ma frustration était que nous n’avions pas mis assez de balles dans la boîte pour poser des questions.

“J’en ai finalement obtenu un à la 95e minute et nous avons marqué, donc globalement ravis du point.”

Et après?

SPFL en direct



Samedi 12 novembre 12h00





Saint Mirren héberger Rangers lors de leur dernier match avant la Coupe du monde, en direct sur Sky Sports Football. Le match débutera à 12h30 dimanche.

St Johnstone dernier match avant la pause est à domicile pour Motherwell. Cela commence à 15 heures le samedi.