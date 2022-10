St Mirren 2 – 1 Livingston

St Mirren, dix joueurs, est passé à la troisième place du classement de la Premiership après que le vainqueur d’Alex Greive à la 90e minute ait battu Livingston 2-1.

L’équipe locale a pris les devants grâce à Keanu Baccus avant que Jonah Ayunga ne reçoive un carton rouge direct pour le handball.

Sean Kelly de Livingston a raté le penalty qui en a résulté, mais les visiteurs ont ensuite égalisé grâce à Bruce Anderson avant que Greive ne ramène le vainqueur à la maison tard.

Comment St Mirren a terminé troisième de la Premiership écossaise

St Mirren a effectué deux changements par rapport à l’équipe qui avait battu le Celtic avant la pause internationale. Ryan Strain et Curtis Main ont abandonné, remplacés par Alex Gogic et Greg Kiltie.

Livingston, à son tour, n’a fait qu’une seule modification après la victoire sur Kilmarnock. Out a laissé tomber Cristian Montano pour être remplacé par James Penrice.

Les visiteurs ont presque profité du vent tourbillonnant après seulement deux minutes. La croix de Joel Nouble a été prise dans la brise et Trevor Carson a dû reculer pour la pousser au-dessus de sa barre transversale.

C’était une histoire similaire à l’autre bout. Le corner de Scott Tanser a forcé Shamal George à se dégager mais seulement jusqu’à Gogic qui a volé au-dessus de la barre transversale.

Livingston était le prochain à menacer et l’effort motivé de Dylan Bahamboula a pris une entaille sur son chemin en corner.

Alex Greive de St Mirrens (à gauche) célèbre son 2-1 avec ses coéquipiers au stade SMiSA





Marcus Fraser, faisant sa 100e apparition à St Mirren, n’a alors dirigé que de peu le coup franc de Jason Holt devant son propre but.

Une glissade de Charles Dunne a ensuite laissé entrer Scott Pittman dont le tir a été bien arrêté par Carson alors que les visiteurs augmentaient la pression.

Livingston a commencé la seconde mi-temps sur l’offensive. Bahamboula est passé devant Tanser pour voir Carson faire un bloc intelligent avec ses pieds. Le non marqué Ayo Obileye aurait alors dû faire mieux que le coup franc de la tête de Holt à côté du but.

St Mirren a effectué un double changement à l’heure de jeu mais l’un de ces remplaçants, Strain, n’a duré que sept minutes avant de se blesser.

Son remplaçant, cependant, a joué un rôle clé alors que St Mirren forgeait devant. Le centre de Ryan Flynn était parfait pour que Baccus plante sa tête devant George pour une avance improbable à la 69e minute.

Livingston, cependant, a riposté et aurait dû égaliser après 76 minutes. Le tir de Holt a été géré par Ayunga près de la ligne de but, ce qui a valu à l’attaquant un carton rouge. Kelly s’est porté volontaire pour tirer le penalty mais a mis son effort au-dessus de la barre transversale.

Les visiteurs ont trouvé l’égalisation à quatre minutes du terme. Le centre de Nouble était séduisant et le remplaçant Anderson l’a ramené à bout portant.

St Mirren l’a ensuite remporté tard lorsque Livingston n’a pas pu dégager un corner et Greive s’est retourné pour renvoyer le ballon perdu.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron de St Mirren, Stephen Robinson :

“Ce n’était pas attrayant, mais si vous voulez rester dans le top six, vous devez gagner des matchs comme ça et le creuser.

“Nous étions meilleurs après l’égalisation. Nous sommes très bons pour laisser les équipes prendre possession du ballon et faire des centres. Quand ils ont marqué, nous avons passé la vitesse supérieure, nous l’avons fait passer, nous avons envoyé des balles dans la surface.

“Le caractère est le seul mot que j’utiliserais pour résumer. Ce n’était pas un match de football attrayant, mais le temps n’a pas aidé. Nous avons égalé Livingston et les avons battus, ce qui est rare.

“A 1-0 et ils ratent le penalty, j’étais convaincu que nous ne concéderions pas car nous travaillons beaucoup à l’entraînement avec un homme de moins.

“C’était décevant quand nous avons concédé mais nous avons fait preuve de caractère pour revenir et gagner.

“Vous ne pouvez pas bien jouer chaque semaine, mais vous pouvez travailler vos chaussettes et c’est ce qu’ils me donnent chaque semaine.

“Ryan Flynn est arrivé et nous a donné un peu de qualité. Il a été fantastique avec les plus jeunes. Flynny, Richard Tait et Joe Shaughnessy ont été des professionnels fantastiques.”

Le patron de Livingston, David Martindale :

“Le match dans son ensemble, je ne pensais pas qu’il y avait grand-chose dedans. Je pense que nous avons créé les meilleures occasions.

“En seconde période, nous avons probablement eu le meilleur contrôle du jeu. Nous avons récupéré le ballon et l’avons bien progressé dans de larges zones. Mais si vous voulez quelque chose pour résumer le match, ils ont mieux défendu leur boîte que nous. C’est vraiment ce qu’il nous nous tirons une balle dans le pied.

“Premier but, nous tournons tous le dos au lancer. Je ne sais pas s’ils attendent le long dans la surface. St Mirren n’a que trois ou quatre joueurs dans la surface à ce moment-là et nous en avons sept ou huit .”

Et après?

St Mirren affrontera les Rangers à Ibrox, tandis que Livingston accueillera le comté de Ross, les deux matchs de Premiership écossais commençant à 15 heures le samedi 8 octobre.