St Mirren 1-2 St J’stone

Le camée de la deuxième moitié de Glenn Middleton a permis à St Johnstone de rester sur la bonne voie pour un doublé en battant St Mirren 2-1 pour remporter une place en finale de la Coupe écossaise.

L’ailier prêté des Rangers n’était sur le parc que depuis sept minutes lorsqu’il a organisé le premier match de Chris Kane.

Et il a frappé à nouveau deux minutes plus tard, balayant un coup franc pour s’assurer que les hommes de Callum Davidson seront de retour à Hampden le 22 mai pour affronter Hibernian alors qu’ils cherchent à ajouter à leur triomphe en Coupe Betfred.

Mais c’est encore une autre histoire de malchance pour les Buddies, qui avaient déjà vu leurs adversaires pincer la dernière place dans le top six cette saison.

Le manager de St Johnstone, Callum Davidson, était ravi que son équipe ait battu St Mirren pour assurer sa place en finale de la Coupe écossaise, après une semaine difficile qui a vu quatre joueurs exclus du match en raison d’une épidémie de coronavirus.



Connor McCarthy en a retiré un tardivement, mais ce n’était pas suffisant pour refuser à St Johnstone un autre rendez-vous avec le destin.

Les vainqueurs de 2014 ont vu leur planification d’avant-match anéantie jeudi lorsqu’ils ont annoncé que deux joueurs avaient été testés positifs pour le coronavirus – un autre couple étant exclu par des mesures de suivi.

Il n’y avait aucun signe de Stevie May, Liam Craig, Murray Davidson et le gardien de but de deuxième choix Elliott Parish à Hampden, avec le bouchon Hearts en prêt Bobby Zlamal enrôlé dans un prêt d’urgence pour occuper un siège sur le banc.

Le patron de St Mirren, Jim Goodwin, dit que ses joueurs ont tout donné et ne peuvent avoir aucun regret puisqu’ils ont été battus 2-1 par St Johnstone en demi-finale de la Coupe d’Écosse



La première mi-temps a été une affaire ouverte et captivante avec des chances aux deux extrémités.

Et il y avait aussi une controverse car la demande de St Mirren pour un penalty après 18 minutes a été rejetée.

L’arbitre Willie Collum avait son choix d’infractions, alors que Jamie McCart a attrapé Kristian Dennis sur la chaussure lorsque l’attaquant des Saints s’est connecté avec le centre d’Ilkay Durmus, avant que le bras tendu du défenseur n’empêche le ballon d’aller plus loin. Mais le fonctionnaire a décidé qu’aucun des deux n’était assez fort pour un coup de pied.

Les deux équipes devaient remercier leurs gardiens pour le match sans but à la pause. Le premier Jak Alnwick a repoussé l’effort de curling de Shaun Rooney avec un arrêt du bout du doigt.

Le héros des quarts de finale de St Johnstone, Zander Clark, a ensuite dû sauver son équipe à nouveau alors qu’il se jetait pour refuser Lee Erwin.

C’était une mauvaise passe mais Clark mérite le crédit de s’être fait aussi grand que possible.

Et il a produit un autre gros arrêt 10 minutes après le début de la seconde période après que la chute de Rooney ait laissé Durmus entrer.

Clark, cependant, n’avait rien à voir avec l’horreur ratée de Quaner à la 63e minute.

Durmus a de nouveau égalisé Rooney avant de lancer un sublime centre bas, mais du même endroit où l’attaquant écossais Iwelumo a marqué un but ouvert contre la Norvège en 2008, l’Allemand a également tiré à bout portant.

Image:

Christopher Kane célèbre la notation pour St Johnstone



Et comme on pouvait s’y attendre, cette chance gâchée s’est aggravée lorsque les hommes de Perth ont pris la tête. Callum Booth a mené une contre-attaque en trouvant Middleton à l’écart, avec son ballon bas sur le visage du but ramené à la maison par Kane.

Après avoir mis en place le premier, Middleton a pris tout le crédit pour le deuxième, remportant un coup franc de Joe Shaughnessy avant de fouetter le coup franc par-dessus le mur et devant Alnwick.

Image:

Middleton est assailli après avoir marqué pour St Johnstone



Le gardien des Buddies devra expliquer pourquoi il a été battu si facilement avec la frappe à peine dans le coin supérieur, mais il a au moins répondu avec un bon arrêt pour nier la tête à bout portant de Rooney.

Quaner a gonflé une autre chance énorme en hochant la tête au premier poteau, mais McCarthy a donné une bouée de sauvetage aux Saints alors qu’il rentrait chez lui après le coup franc de Jamie McGrath à quatre minutes de la fin.

L’équipe de Jim Goodwin a monté un siège tardif mais St Johnstone a tenu bon.