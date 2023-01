St Mirren 1 – 1 Coeurs

Robert Snodgrass a marqué son premier but pour Hearts alors qu’ils se remettaient d’une mauvaise performance en première mi-temps pour assurer un match nul 1-1 à St Mirren.

Les Buddies ont mené à juste titre à la pause grâce au coup franc dévié de Ryan Strain, mais les Jambos se sont beaucoup améliorés en deuxième période.

L’impasse – qui signifiait que les deux équipes restaient invaincues six matchs de suite – maintient les Jambos, troisièmes, à cinq points d’avance sur St Mirren, qui est passé de la cinquième à la sixième place de la Premiership écossaise avant le match revanche de vendredi prochain entre les équipes à Tynecastle.

St Mirren a pris les devants à la quatrième minute lorsque le coup franc de Strain à 20 mètres a dévié Toby Sibbick alors qu’il se dirigeait vers le filet après que Cammy Devlin ait fait trébucher son compatriote australien Keanu Baccus.

L’après-midi du buteur des Buddies a cependant été écourté à la 17e minute, lorsqu’il s’est blessé pour être remplacé par Ryan Flynn.

Le remplaçant a presque doublé l’avance des hôtes à la 32e minute lorsqu’il a lancé une demi-volée à quelques centimètres du bord de la surface.

Hearts a eu une chance décente à la 35e minute lorsque Snodgrass a balancé un coup franc invitant de la gauche, mais Kye Rowles n’a pas pu en obtenir assez sur sa tête à bout portant et il a dérivé largement.

St Mirren a eu quelques ouvertures décentes vers la mi-temps mais n’a pas été en mesure d’ajouter à son avance avant la pause.

Les hommes de Paisley ont eu une chance de marquer un deuxième but deux minutes après la reprise, mais le gardien Zander Clark a effectué un bel arrêt pour empêcher la frappe en angle de Curtis Main de 15 mètres.

St Mirren a dû payer pour son incapacité à prendre de l’avance alors que Hearts égalisait à la 49e minute, avec le centre du pied gauche de Snodgrass depuis la droite échappant à tout le monde dans la surface et rebondissant dans le coin le plus éloigné du filet pour son premier objectif depuis qu’il a rejoint les Jambos en septembre.

Le but a galvanisé les visiteurs et ils ont eu deux bonnes occasions d’aller de l’avant vers l’heure de jeu, avec Forrest explosant dans le filet latéral après avoir été piégé dans la surface avant que Lawrence Shankland n’envoie une tête à bout portant directement sur Trevor Carson.

Les saints ont été réduits à 10 hommes dans les arrêts de jeu à la suite d’un examen VAR après que Marcus Fraser ait été réputé avoir marqué le remplaçant de Hearts Jorge Grant.

Robinson: Le match aurait dû être terminé à la mi-temps

Image:

Stephen Robinson a estimé que St Mirren aurait dû prendre les trois points





Stephen Robinson a estimé que St Mirren aurait dû mettre Hearts à l’épée alors qu’ils étaient au sommet, en disant: “Nous sommes déçus de ne pas avoir les trois points.

“Le match aurait dû être gagné en première mi-temps. Nous avons été formidables et nous leur avons apporté le match, nous les avons très bien pressés et nous avons parfois montré une grande qualité.

“Nous en avons marqué un et nous aurions probablement dû en avoir deux autres et cela n’aurait pas été injustifié. Nous avons bien recommencé la deuxième mi-temps, mais nous avons ensuite commencé à décrocher et cela a créé des espaces entre les lignes.

“Cela dit, ils ont eu un centre dans la surface et une tête tout au long du match. Nous étions assez heureux pour eux d’avoir le ballon et nous les avons parfois brillamment frappés à la pause.

“C’était juste notre prise de décision finale, comme cela a été le cas au cours des deux dernières semaines. Dans l’ensemble, tactiquement, je pensais que les garçons étaient excellents. En termes d’enthousiasme et d’énergie, cela n’est jamais remis en question.

“Ils ont un but bizarre. Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet car il navigue jusqu’au bout. Cela arrive, mais si c’est la seule menace, c’est tout à l’honneur de mes joueurs.

“En fin de compte, nous repartons avec un point et nous nous sentons déçus.”

Neilson : La première mi-temps n’a pas été assez bonne

Image:

Robbie Neilson a été déçu par le résultat et la performance de Hearts en première mi-temps





Le patron de Hearts, Robbie Neilson, a été déçu par le résultat mais satisfait de l’amélioration de son équipe en seconde période, déclarant: “Je ne pense pas que nous soyons jamais satisfaits d’un point. Nous voulions prendre trois points.

“La performance de la première mi-temps n’était pas au niveau que nous voulions atteindre. La seconde mi-temps était meilleure. Parfois, il faut prendre le point et prendre la route.”

Et après?

Il s’agit d’un double en-tête pour Saint Mirren et Cœurs alors qu’ils se retrouveront en Premiership écossaise lors de leur prochain match vendredi – coup d’envoi à 19h45.