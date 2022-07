St Mirren 0 – 1 Motherwell

Le manager intérimaire Steven Hammell a mené Motherwell à 10 joueurs à leur première victoire en championnat depuis 2016 alors que le penalty de Kevin van Veen a remporté une victoire 1-0 à St Mirren.

Van Veen a frappé à la 42e minute après que Scott Tanser ait été pénalisé pour handball par l’arbitre John Beaton.

Les visiteurs ont fait expulser Ricki Lamie à la 82e minute, mais n’ont tenu que leur quatrième victoire en championnat de 2022, dont la moitié contre St Mirren.

Les hôtes ont dû regretter une mauvaise finition et l’éclat du gardien de Motherwell Liam Kelly, qui a réussi deux arrêts exceptionnels.

Le penalty de Kevin Van Veen a assuré la victoire de Motherwell





Hammell avait moins de 48 heures pour se préparer au voyage à Paisley après le départ de Graham Alexander à la suite de la défaite cumulée 3-0 de Motherwell contre Sligo Rovers en Europa Conference League.

Le directeur de l’académie de Motherwell, qui a fait un record d’après-guerre de 583 apparitions pour le club, est resté fidèle à la formation 4-3-3 préférée d’Alexander, mais a apporté trois changements.

Callum Slattery, suspendu, a abandonné, ainsi que Bevis Mugabi et Ross Tierney, alors que Sondre Solholm, Sean Goss et Connor Shields sont entrés.

La liste des matchs a opposé Hammell à son ancien patron et prédécesseur d’Alexander, Stephen Robinson, qui, avant le match, a rejeté les informations selon lesquelles Motherwell l’avait désigné pour un retour à Fir Park comme “un non-sens”.

Robinson, qui a aligné six anciens joueurs de Motherwell, cherchait également un ascenseur après la sortie de la Premier Sports Cup de St Mirren.

Le quart d’ouverture a été décousu, le principal incident étant un affrontement de têtes entre Mark O’Hara et Paul McGinn. Ce dernier a dû sortir, offrant à Stephen O’Donnell un retour à l’action inattendu à la 19e minute.

La carrière de l’arrière droit écossais de Fir Park s’était terminée après être tombée en disgrâce sous Alexander et il n’avait même pas joué en pré-saison.

Le jeu a pris vie lorsque les Saints ont créé une rafale d’occasions autour de la demi-heure. Jonah Ayunga est entré derrière mais a frappé bien au-dessus avec son pied gauche.

Ryan Strain a tiré au-dessus de 10 mètres après avoir pris le dessus sur Barry Maguire et Kelly a rapidement réussi un superbe arrêt à une main de la tête d’Ayunga avant que Solholm ne fasse bien pour empêcher Alex Greive de prendre le rebond.

Les visiteurs reprenaient et Tanser était pénalisé après avoir bloqué le tir de Blair Spittal. L’ailier arrière a protesté de son innocence avant que Van Veen n’envoie Carson dans le mauvais sens.

O’Hara n’a pas réapparu après l’intervalle et la misérable journée de Tanser était terminée lorsqu’il s’est tiré un ischio-jambier à la 52e minute.

Les Saints ont créé un flux constant d’occasions alors que Strain tirait bien après qu’un dégagement lui soit tombé dans des mètres d’espace, Keanu Baccus s’est dirigé directement vers Kelly à partir de 12 mètres et Curtis Main a hoché la tête de plus près.

Le gardien de Motherwell a ensuite dépassé son arrêt en première mi-temps en se jetant sur sa gauche pour guider la tête à bout portant de Main loin du but.

Lamie a reçu un carton rouge direct suite à un défi sur Baccus avant d’être impliqué dans une bagarre qui a vu Maguire et Ayunga réservés.

Kelly a effectué d’autres arrêts de Main, Ayunga et Richard Tait alors que Motherwell a tenu le coup avec l’aide d’un trio de milieu de terrain composé de Maguire, du remplaçant Dean Cornelius et du débutant de 18 ans Kian Speirs, qui s’est rapproché d’un curleur tardif.

Hammell s’apprête à s’entretenir avec les chefs de Motherwell la semaine prochaine

Steven Hammell aura des entretiens avec les directeurs de Motherwell la semaine prochaine après avoir écourté ses vacances d’été pour organiser la victoire sur St Mirren.

“J’ai eu les deux premiers jours de congé en environ quatre ans, puis j’ai reçu l’appel téléphonique”, a-t-il déclaré.

“J’ai dû réserver un bateau pour le retour. Ma voiture et ma famille sont toujours là-bas, donc je pars d’ici pour revenir les chercher, puis revenir lundi matin. Cela a donc été quelques jours animés.

“Le président (Jim McMahon) m’a parlé après le match et nous allons avoir une petite conversation dans les prochains jours, avec moi-même et (le directeur général) Alan Burrows, et voir quelle est la meilleure chose à faire.

“Avec les fans et la relation que j’ai avec eux, tout ce qu’ils jugent être la meilleure chose pour le club de football, nous l’obtiendrons après cela.

“Les deux derniers jours, je n’y ai pas pensé. Nous voulions gagner et nous discuterons dans les prochains jours. J’imagine qu’il y a aussi beaucoup de gens intéressés, et j’espère que nous aurons une meilleure réponse la semaine prochaine.”

Robinson rejette les liens Motherwell

Le manager de St Mirren, Stephen Robinson, a rejeté un rapport d’avant-match affirmant qu’il était le remplaçant de premier choix de Motherwell pour Alexander, qui lui a succédé à Fir Park.

“Ce n’est pas vrai sous quelque forme que ce soit et je trouve incroyable dans la société moderne que les gens puissent mettre cela par écrit et le faire croire sans répercussions”, a-t-il déclaré.

“Cela déstabilise tout le monde à St Mirren, mais je suis totalement engagé dans le travail ici.”

Robinson, qui a admis que l’arbitre John Beaton avait raison de donner le penalty pour le handball de Scott Tanser, a ajouté : “Je pense que tout le monde peut voir que c’était un match que nous n’aurions pas dû perdre. Nous avons créé tellement d’occasions mais avons rencontré un gardien de but en

forme inspirée. Il y a longtemps que je n’avais pas vu une performance de ce calibre.

“Nous avons eu des occasions où nous n’avons pas testé Liam mais, avec la forme dans laquelle il était, je ne suis pas sûr que nous aurions marqué de toute façon.”